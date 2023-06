Le llegó la hora del adiós al volante Nelson Palacio. El mediocampista de 22 años, quien hasta este sábado jugó con Atlético Nacional, tomará nuevos rumbos en su carrera, luego de perder la gran final de la Liga BetPlay 1 2023 frente a Millonarios, en lo que pudo ser su tercer título con los ‘verdes’.

Palacio fue confirmado este jueves como nuevo integrante del Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS), luego de una dilatada negociación en la que el club americano compró un porcentaje importante, mientras el ‘verde’ se conservó una parte de su pase. Firmó, inicialmente, hasta 2026.

“La incorporación de Nelson representa otra pieza fantástica para nuestra lista para 2023 y más allá”, manifestó el gerente general de RSL, Elliot Fall, quien asistió al partido de vuelta de la final balompié criollo, entre ‘verdolagas’ y ‘embajadores’ y cerró el negocio con el futbolista.

Por su parte, el ‘Rey de Copas’ despidió a su jugador con un emotivo video, en el que recordó cómo hizo parte de su plantilla desde las divisiones menores, hasta ganarse un lugar en el primer equipo: del cual se coronó campeón de la Copa Colombia 2021, la Liga 1 2022 y la Superliga 2023.

El mediocampista se convirtió en una de las fichas claves del entrenador Paulo Autuori, con el que disputó en el primer semestre 1.767 minutos en 21 presencias en la Liga; 44′ más en uno de los partidos de la Superliga y 380 minutos en cinco juegos de la Copa Libertadores para el ‘verde’.

“Muchas gracias por darme la bienvenida. La noticia me la dio mi agente, que dijo que el Real Salt tiene interés en mí. Y yo dIgo: aquí fue. El uniforme es muy lindo y cuando me lo puse, dije: me queda bien. Es mucho más fácil cuando tienes paisanos”, dijo Palacio, quien llevará el 13 en su espalda.