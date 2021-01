Después de estar casi un mes por fuera de las canchas y sumar algunos minutos ante el West Ham, James Rodríguez regresó al once inicialista del equipo azul de Liverpool este sábado ante el Rotherham, por la tercera ronda de la Copa FA.

El cucuteño, quien recibió un fuerte balonazo en la nariz, mostró todo su talento en el minuto 93 del primer tiempo de la prorroga y realizó una linda asistencia, para que Abdoulaye Doucouré marcara el segundo tanto del Everton.

Aunque cumplió con el trabajo táctico y defensivo del equipo, sobre todo en la etapa inicial, Rodríguez no tuvo una buena presentación con los ‘Toffees’ y sigue muy lejos de su mejor nivel, exhibido en las primeras fechas de la Premier League.

En total, James ha disputado 13 encuentros (liga y copas nacionales) desde que llegó esta temporada a la escuadra ‘blue’. Adicionalmente, ha marcado tres goles y ha realizado cinco asistencias.

Everton, que también contó con la presencia de Yerry Mina en la parte final del compromiso, terminó sufriendo para vencer 2-1 al Rotherham y clasificar a la cuarta ronda de la FA Cup, segundo torneo más importante de fútbol inglés.

@Everton take the lead! Not long left 👀⏰pic.twitter.com/LU8YhEYuWF

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2021