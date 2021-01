green

Everton y Rotherham protagonizaron un partido con muchos matices. El encuentro, válido por la FA CUP, tuvo un gran protagonismo de los colombianos.

Yerry Mina no fue titular, a pesar de ser el defensa con más duelos ganados en la Premier League. Carlo Ancelotti lo dejó en el banco de suplentes, pero a los 66 minutos lo mandó al campo por Lucas Digne.

James Rodríguez sí fue inicialista, pero minutos después de que entró el defensa de Guachené, recibió un golpe en la cara que le hizo sangrar la nariz.

El ingreso de Mina fue muy bueno para darle una solidez defensiva a un grupo de jugadores que la pasaba muy mal contra un rival de segunda división. La ‘muralla’ colombiana volvió a destacarse por sus buenas intercepciones.

Ya en la prórroga, el mismo Yerry fue el que inició la jugada que terminó con una asistencia de James y un gol de Doucouré, quien anotó el 2-1.

Cerca del final del partido llegó el momento negativo para el defensor. Por un estrellón, el colombiano tuvo que ser atendido en el campo de juego y le pusieron un vendaje, pues tenía un corte en la cabeza.

Así reaccionaron al buen partido de Mina en el juego de este sábado:

Yerry Mina down for a long time receiving treatment for a head injury and returns to play significantly bandaged up — Carl Markham (@carlmarkham) January 9, 2021

Yerry Mina back up and will continue the game. — TheMightyBlues (@MightyBluesYT) January 9, 2021