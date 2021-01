Este sábado, a las 7:00 a.m., Everton enfrentará al Rotherdam en el inicio de su participación en la FA Cup, otro torneo que reúne a los equipos de Inglaterra.

El entrenador Carlo Ancelotti expresó en la última rueda de prensa que contará con los dos colombianos para este partido, aunque no confirmó si alguno de los dos será titular.

Luego de superar una lesión que lo sacó casi tres semanas de competencia, el volante colombiano regresó en el primer partido del año, pero jugó solo unos minutos.

“Entrenó todos los días y lo hizo bien. Mostró una buena condición, pero sabemos que no está en lo más alto. Será bueno para él que juegue mañana (sábado). Creo que está muy cerca de su nivel”, expresó.

Así las cosas, este sábado será una nueva oportunidad para ver a James en acción en el fútbol inglés. Con estas imágenes, Everton compartió la buena forma de su futbolista:

“El factor clave de la buena forma de Yerry Mina es que primero, él mejoró su condición física y segundo, el equipo defiende mejor en estos momentos”, dijo Ancelotti.

Y es que en las últimas semanas ha tenido una gran mejoría en su rendimiento dentro del campo. De hecho, las estadísticas recientes señalan que ningún jugador de la Premier League ha ganado más duelos individuales que Yerry Mina del Everton, tal como lo muestra esta cuenta:

No player in the Premier League has won more of their individual battles than Everton’s Yerry Mina 🇨🇴 #EFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/HH9LvXxFJr

— FIVEYARDS (@FIVE__YARDS) January 7, 2021