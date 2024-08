Este domingo 4 de agosto, el atleta colombiano tuvo su primera competencia en la actual edición de los Juegos Olímpicos al correr la primera fase de los 400 metros planos. Sin embargo, su resultado no fue el esperado al quedar en la séptima posición de su ‘heat’ con un tiempo de 45.49, que le impidieron clasificar de manera directa a las semifinales de la disciplina.

(Vea también: Colombia sueña con su primera medalla en Olímpicos: Arnos Dalmero, a final de salto largo)

El guajiro, que buscaba superar la hazaña lograda en Tokio 2020, donde se colgó la medalla de plata en los 400 metros, quedó así con la posibilidad de disputar el repechaje para conseguir un cupo entre los mejores 24 de la categoría, que se correrá este lunes 5 de agosto.

No obstante, por medio de sus redes sociales, Anthony Zambrano anunció que no iba a seguir en competencia, ya que había sufrido una molestia que le impedía continuar en busca del sueño dorado.

Por medio de su cuenta de Instagram, el deportista colombiano agradeció por haber tenido la oportunidad de volver a correr en unos Juegos Olímpicos, pero señaló que está en deuda con él mismo y con el país.

“Primero que todo gracias a Dios y los santos por permitirme participar en mis terceros Juegos Olímpicos, estoy en deuda conmigo mismo y con mi país y mi departamento. Hay Zambrano para rato y les prometo que el otro año volvemos con toda”, dijo inicialmente en su publicación.

Acto seguido, el guajiro dio a conocer que su salida de las justas deportivas se dio por una molestia en su tobillo, misma que acarreaba desde hace un tiempo.

“Agradecido con todas esas personas que me brindaron apoyo, pero así es el deporte de alto rendimiento cuando estamos en forma. Me lastimé el tobillo izquierdo, tenía los tendones inflamado y edema, pero eso no me impidió luchar por la bandera de mi país y de mi departamento”, agregó el atleta.