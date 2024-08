En un duelo muy disputado, ante 15.000 espectadores que se dividieron en el respaldo del serbio y del español, Novak Djokovic venció a Carlos Alcaraz y se quedó con el oro de Juegos Olímpicos en el templo de Roland Garros.

Durante los dos sets, los dos tenistas defendieron sus saques y por ello, en ambos sets se fueron a ‘tie break’ tras el 6-6. Ya en esa instancia de definición, la experiencia y la calidad del serbio le sirvieron para quedarse con la victoria.

De esta manera, Dkjokovic alcanzó su gran sueño, la medalla de oro Olímpica, tras tres intentos, en el debut de Carlos Alcaraz en las justas.

The last major title he was missing.

Career golden slam @DjokerNole 🥇

📸 #Paris2024

— Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024