A pesar de las dos bajas de última hora, en la delegación de Colombia ronda el optimismo e ilusión de cara al Campeonato Mundial de atletismo, categoría mayores, que se celebrará desde este sábado en Budapest, Hungría.

Arnovis Dalmero, que nació en Ciénaga, Magdalena, hace 22 años, y quien en el reciente Suramericano en Sao Paulo, ciudad donde juega James Rodríguez, logró en salto largo un registro de 8,29 metros, con el cual no solo ganó la presea de oro sino también la clasificación a la cita de húngara y a los Juegos Olímpicos de París-2024, no pudo viajar a territorio europeo al ser notificado que la marca realizada en Brasil no era válida al utilizar unos ‘spikes’ de semifondo y no de saltos.

El otro ausente en el Mundial es el especialista en lanzamiento de disco, el antioqueño Mauricio Ortega, luego de sufrir una lesión en el hombro.

De esta forma, la delegación nacional estará representada por 15 atletas. El grupo está liderado por los experimentados medallistas olímpicos en Tokio-2021 Sandra Lorena Arenas (plata en 20 km marcha) y Anthony Zambrano (plata en los 400 metros planos), así como por el excampeón mundial Éider Arévalo, que competirá en las pruebas de 20 y 35 km marcha.

“La expectativa por la actuación de los nuestros en Budapest es grande. Hay ilusión por lo que puedan hacer Lorena, Arévalo, Zambrano, Ronal Longa, y otros representantes. Sabemos que no será fácil, porque el nivel en un Mundial es alto, pero en competencia todo puede pasar”, dijo Ramiro Varela, expresidente de la Federación Colombiana de Atletismo.

Por su parte, desde Hungría, Longa, quien en el reciente Suramericano de Brasil se convirtió, con una marca de 9,99 segundos, en el primer velocista del país en bajar de los 10 segundos en los 100 metros planos, expresó su satisfacción de competir por primera vez y con 18 años, en un torneo mundial de mayores.

“Ahora voy a estar contra los mejores, lo cual me llena de mucho orgullo. Quiero mejorar mi marca y sé que puedo estar en la final. Lo importante es salir a disfrutar la carrera”, indicó Longa.

Estos serán los representantes:

1. A. Zambrano 400 m

2. Sandra Arenas Marcha

3. Geiner Moreno Striple

4. Natalia Linares S. largo

5. Evelis Aguilar 400 m

6. Flor Ruiz L. de Jabalina

7. Maria Murillo Jabalina

8. Martha Araújo Heptat.

9. Arabelly Orjurla March

10. Mayra Gaviria Mart

11. Eider Arevalo Marcha

12. Ronal Longa 100 m

13. César Herrera Marcha

14. Juan J. Soto Marcha

15. José Montaña Marcha