El regreso de los hinchas al estadio en Bogotá no fue nada bueno, como sí le pareció a un periodista luego del final del encuentro entre Santa Fe y Nacional.

En redes sociales se conocieron videos de cómo la afición verde subía a la tribuna familiar de los hinchas rojos y eso desató casi que una batalla campal en El Campín que pausó el partido por varios minutos y dejó, por lo que se conoce, un herido de gravedad.

Desde Miami, Angélica Camacho, más conocida como ‘La hinchada’ por su pasado en el canal RCN, quiso sacar el pecho por los aficionados de Nacional oriundos de Medellín, pues ella considera que “no son así”.

En varios tuits que se difundieron en Twitter, la mujer defendió a capa y espada a los aficionados antioqueños, señalando que, posiblemente, quienes hicieron estos desmanes fueron los hinchas de Nacional que viven en Bogotá y no los que viajaron desde Medellín.

“Tengo que investigar, pero Los Del Sur, de Medellín , son gente diferente, los conozco y no harían algo así”, dijo la presentadora vallecaucana radicada en Estados Unidos desde hace varios años.

Además, haciendo gala de sus conocimientos sobre hinchas, pues vivió por muchos años la pasión del fútbol cerca de ellos, les manifestó a sus seguidores: “Los Del Sur, de Bogotá, son controlados por fuera de los de ‘Medallo'”.

Después de que ella hizo esa férrea defensa a los hinchas verdes y expresó que los bogotanos no son los mismos que ellos, a Angélica Camacho le llegaron un montón de insultos y ella respondió a algunos.

Estos son algunos de los tuits con los que ella tuvo una turbulenta noche, aunque terminó siendo más señalada que los mismos hombres capturados en el estadio que ya quedaron en libertad.

Me imagino ! Aunque tengo q investigar pero los del sur de Medellín son gente diferente, loa conozco ! No harían algo así !

No ! Ahí si no estoy contigo, esta gente no es así ! Los del sur de Bogotá es controlado por fuera de los de Medallo! Dímelo a mi 😦😦

— ANGÉLICA CAMACHO (@byAngelicaC) August 4, 2021