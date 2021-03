green

Este domingo, América de Cali jugará contra Ferroviaria la final de la Copa Libertadores femenina a las 5:45 p.m., un encuentro que podría darle a Colombia el segundo título en este torneo.

Las ‘escarlatas’ han hecho una excelente presentación en su periplo por Argentina. En la primera fase fueron segundas de su grupo, en cuartos de final superaron a Corinthians y en semifinales a Boca Juniors, llegando a esta final contra otro equipo brasileño.

Aunque Catalina Usme y el resto de jugadoras han manifestado que llegan a este partido para hacer historia en lo personal y para el país, la Conmebol también ha recibido críticas en relación a la diferencia de premios que otorga en esta competencia, teniendo como punto de comparación la Copa Libertadores masculina.

Hace un par de meses, Palmeiras fue campeón de esta competencia y se ganó 22.500.000 dólares. Solo por ser alzar el trofeo obtuvo 15 millones de dólares y el resto lo ganó fase a fase desde que comenzó el torneo.

Sin embargo, el premio para el equipo campeón de la Libertadores femenina es de solo 85 mil dólares, una cifra que no se modifica desde la edición del 2019. Esta es la decimosegunda edición de este torneo internacional y aunque no tiene el mismo movimiento y auge que el campeonato masculino, las diferencias son abismales. No obstante, si América pierde la final también ganará dinero.

Premios de la Copa Libertadores femenina:

Campeón: 85 mil dólares

Subcampeón: 50 mil

Tercer puesto: 30 mil

Todos los clubes recibieron 7.500 por jugar

Además, el equipo campeón tendrá la oportunidad de enfrentarse con el Olympique de Lyon, club que fue campeón de la Champions League femenina, partido al que se le denomina la Copa Intercontinental.

Hora y dónde ver la final de la Copa Libertadores femenina

El encuentro entre América y Ferroviaria se disputará a las 5:45 p.m. (hora Colombia) en el estadio José Amalfitani, de Argentina, donde se ha jugado todo este campeonato. Este es el horario en el resto de países hispanohablantes.

España: 23:45 horas sin transmisión de TV.

Argentina: 19:45 horas, con transmisión de DirecTV.

Chile: 19:45 horas, con transmisión de DirecTV.

Uruguay: 19:45 horas, con transmisión de DirecTV.

Paraguay: 19:45 horas, con transmisión de DirecTV.

Brasil: 19:45 horas, con transmisión de DirecTV.

Venezuela: 18:45 horas, con transmisión de DirecTV.

Bolivia: 18:45 horas, con transmisión de DirecTV.

Colombia: 17:45 horas, con transmisión de DirecTV y Win Sports +.

Perú: 17:45 horas, con transmisión de DirecTV.

Ecuador: 17:45 horas, con transmisión de DirecTV.

Estados Unidos (Miami/New York): 17:45 horas, con TV por confirmar.

México: 16:45 horas, con TV por confirmar.

El Salvador: 16:45 horas, con TV por confirmar.

Guatemala: 16:45 horas, con TV por confirmar.

Honduras: 16:45 horas, con TV por confirmar.

Nicaragua: 16:45 horas, con TV por confirmar.

Historial de campeones de la Copa Libertadores femenina

Esta será la primera vez que América se podría coronar como el mejor equipo del torneo, aunque en el 2018 Atlético Huila lo ganó. Ferroviara ya obtuvo este trofeo en una oportunidad. Estos son todos los campeones.