El presente mercado de fichajes ha sido uno de los mejores después de mucho tiempo, donde las grandes estrellas del fútbol mundial han cambiado de equipo y muchos han ido a clubes de ligas exóticas como la de Arabia Saudí.

Entre los fichajes más significativos que se han realizado en este periodo de transferencias, están el de Lionel Messi al Inter de Miami de la MLS, pero también Karim Benzema al Al-Ittihad y Neymar al Al-Hilal, estos dos últimos, equipos de la Saudí Pro-League, liga donde juega Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr.

(Lea después: “Pases de Messi llevan a Inter a otra final, pero preocupa: “Está llegando a un límite”)

Los colombianos también han sido protagonistas en este mercado de pases. Juan Guillermo Cuadrado fue fichado por el Inter de Milán, James Rodríguez por el Sao Paulo de Brasil y Juan Fernando Quintero por Racing de Avellaneda, mientras se espera que todavía haya movimientos de jugadores colombianos.

En las últimas horas Aymeric Laporte fue fichado por el Al-Nassr de Cristiano, donde también juega el arquero de la selección Colombia David Ospina. Sin embargo, el periodista Fabrizio Romano también dio por hecha la llegada del chileno Alexis Sánchez al Inter de Milán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fabrizio Romano (@fabriziorom)

El jugador chileno llega como agente libre después de finalizar su contrato con el Olympique de Marsella, donde fue la máxima figura del gigante francés, siendo el jugador más relevante de la plantilla y dándole nuevamente un gran nivel de juego con el que afrontaron los diferentes torneos.

Lee También

Se había rumorado que el extremo chileno iba a llegar a River Plate, donde jugó cuando apenas estaba iniciando su carrera como jugador profesional. Además, es el club donde le gustaría volver a jugar antes de retirarse de las canchas, pero el traspaso no se pudo realizar y Alexis no logró volver al conjunto millonario.

El ‘niño maravilla’ anteriormente había jugado con el Inter de Milán, pero su primera etapa como jugador del actual subcampeón de la UEFA Champions League no fue tan bueno ya que no era un jugador tan relevante en la plantilla y no tuvo muchos minutos, siendo una de las razones por las que abandonó el club un año atrás.

Por Cristian Monroy