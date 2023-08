Y es que muy temprano en el juego, que terminó empatado sin goles, se presentó una primera situación retadora para el árbitro, con una falta descalificadora de Kevin Salazar, que tuvo que abandonar el partido por ello.

El árbitro se quedó solo con la amonestación pese al llamado del VAR para revisar la jugada, que podría haber significado una expulsión tempranera para los locales.

Pero no pasó mucho tiempo y el técnico Alberto Gamero ya se percataba de una notoria inclinación al juego fuerte por parte de los dirigidos por Jaime de la Pava, al punto que le hizo un duro reclamo a Teófilo Gutiérrez, quien creía que los azules estaban simulando: “¿Estamos jugando o pegando?”, le habría dicho.

Gutiérrez pareció quedar picado, pues antes del final del primer tiempo entró con un codazo fuerte a Juan Pablo Vargas y se fue sin siquiera ser amonestado. El ‘tico’, en cambio, no pudo salir para el segundo tiempo. Así lo advirtió la cuenta VAR Central:

En el segundo tiempo, Escalante siguió haciéndose el de la vista gorda y omitió dos amonestaciones más, una por equipo. Asimismo, una también podría haber sido roja por codazo de un jugador caleño, de acuerdo con el mismo analista:

Al final, ‘Teo’ Gutiérrez vio la roja por pisar a Jorge Arias, que estaba en el suelo.

Aunque Millonarios salió con dos lesionados y el Cali con un expulsado y tres amonestados, periodistas le dijeron a Gamero que la hinchada se iba disgustada por las veces que los jugadores azules se tiraban al piso. El técnico ironizó:

“El hincha del Cali se fue disgustado, ¿verdad? Yo me voy triste, porque me llevo 2 jugadores lesionados. No es que se tiraban. Vaya y véale el tobillo a Paredes: inflamado. Eso no fue solo. Vaya y véale la cintura a Vargas: inflamada. Eso no fue solo. No podemos decir que Millonarios vino a tirarse, ese fútbol no nos gusta, pero nos pegan”, sentenció.