Alberto Gamero no ha renovado contrato con Millonarios y ya se habla de las condiciones que, supuestamente, estaría poniéndole al club para dar su firma, algo que no le gustó al DT y por eso reaccionó muy serio. Además, el mismo samario se refirió a la posible salida de Juan Pablo Vargas al Santos de Brasil, sirviendo como canje el regreso de Daniel Ruiz al ‘Embajador’.

Esto lo dijo en la mañana del 28 de julio, un día después de su llegada de Estados Unidos, en donde su equipo superó 2-1 al Crystal Palace de Inglaterra en un amistoso, y previo al viaje a Barrancabermeja para jugar un nuevo partido de la Liga BetPlay II-2023 contra Alianza Petrolera.

Gamero habló de la ida de Juan Pablo Vargas y el regreso de Daniel Ruiz

Aparte de referirse al partido contra el equipo aurinegro, Gamero dio su versión de la situación de Vargas, que estaría cerca de salir de Millonarios y unirse al Santos de Brasil. Esto fue ratificado por el DT y dio a entender que es por deseo del mismo central costarricense:

“Vargas estuvo en el entrenamiento con nosotros, hizo su terapia. Lo que sí me comentaron es que hay una posibilidad de que se dé eso. Vargas tiene 5 o 6 años en Colombia y quiere una oportunidad por fuera. Pero está con nosotros, hoy, eso es lo que sé, que la posibilidad existe”.

Sobre la lesión del mismo defensor, figura de los azules en los últimos años, el técnico señaló que tuvo un desgarro grado 3 y aún le quedan 2 semanas para volver a trabajar con normalidad. Pero sobre ese supuesto trueque, del que no se sabe mucho entre Juan Pablo Vargas y Daniel Ruiz, Gamero también habló.

“Tengo entendido que si se da lo de Juan Pablo, se la lo de Daniel. Es lo que tengo entendido y es la posibilidad que existe. Es una cosa por otra… No es confirmada, porque no se ha firmado nada”, dijo Gamero, que también habló con el propio Juan Pablo y él le ratificó que todo es cierto:

“Hablé con Juan Pablo y me dijo que está la posibilidad, no está confirmada y hay que esperar. Tengo entendido que si se da lo de Juan Pablo, se da lo de Daniel [Ruiz] para acá”.

Gamero aclara lo que pasa en su renovación con Millonarios

Se ha dicho que la condición de Alberto Gamero sería mejorar ostensiblemente la calidad del plantel de cara a la Copa Libertadores 2024, además de cambiar algunas condiciones de la preparación en la sede y campos de entrenamiento. Pero el profesor Gamero no quiere tener esos rumores y que puedan afectar a los jugadores de su equipo, por eso explicó:

“Le digo a la hinchada, la renovación no tiene que ver con los jugadores, estoy contento con lo que tengo y siempre he estado feliz aquí. Por eso no he querido hablar, porque malinterpretan las cosas. Mi renovación no tiene nada que ver con jugadores, estoy feliz con lo que tengo, feliz en Millonarios y estoy tranquilo”.

Pero como la propuesta de renovar la enviaron los directivos de Millonarios varios meses atrás, incluso sin tener en cuenta el título o la campaña en torneo internacional, muchos siguen con dudas sobre si el DT samario se quedará o tiene propuestas para el otro año. Pero la explicación del implicado es esta: “En los momentos que estamos, viajando y jugando, no me he querido sentar y desligarme de otra cosa. Pero la renovación mía está tranquila”.

Y para que los rumores quedaran de lado, Alberto Gamero ratificó de frente y sin misterios: “Hay muchas cosas habladas, espero que no malinterpreten los jugadores, porque estoy feliz con ellos, con este plantel. Si llegan [refuerzos] bien, si no llegan, también”.