Y es que el Inter de Miami empezó perdiendo su juego de semifinal de la US Open Cup estadounidense. Luciano Acosta y Brandon Vásquez pusieron al Cincinnati 2-0 arriba, pero entonces se activó el argentino.

A los 68 minutos habilitó de tiro libre al ecuatoriano Leonardo Campana para poner el 2-1:

Messi ▶️ Campana to put us on the board! #CINvMIA | 2-1 pic.twitter.com/We41VuhFYs

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023