Millonarios no comenzó bien el torneo del segundo semestre, después de ganar el primero. Cinco puntos en cinco partidos son pocos, aunque el logro reciente hace que la hinchada y las críticas les brinden algún tiempo de margen.

La buena noticia vino de la Copa, en la que el equipo volvió a verse funcionando mejor y superó al Atlético Bucaramanga, equipo líder de la Liga BetPlay. Sin embargo, la alegría no fue completa por lo ocurrido con Vega, quien tuvo que ser sustituido en el primer tiempo.

El polifuncional defensivo cayó mal tras disputar un balón aéreo y se quejó de una de sus manos. Al final del encuentro salió con una muñeca inmovilizada, por lo que el pronóstico no parecía bueno, cosa que confirmó el técnico Alberto Gamero este viernes.

En diálogo con el Alargue de Caracol Radio, el técnico samario reconoció que Vega “presenta una fractura de puño derecho” y que deberá pasar por el quirófano para corregirla.

Aunque sin duda se trata de una mala noticia, dados los antecedentes de lesiones graves que padeció el jugador de 25 años, el trauma en su mano no es tan alarmante. Así lo manifestó Gamero, quien negó conocer tiempos exactos de recuperación, pero cree que el tiempo que pasará fuera sería menor que si fuera otro tipo de lesión:

“Es una lesión que de pronto no le va a afectar mucho porque no es una lesión de musculo, no es una lesión ni de rodilla, ni de tobillo, ni nada”, explicó. “Él puede comenzar a hacer sus trabajos hasta con yeso, no hay ningún problema”.