Alberto Gamero cruzó la cancha para contemplar una pancarta con el rostro plasmado de Jhon Mario Ramírez después del 2-1 de Millonarios sobre Deportes Quindío en la segunda fecha de la Liga Betplay.

El estratega se mostró afectado cuando falleció en Tunja el exfutbolista bogotano de 50 años de edad y quien recientemente había sido nombrado como timonel de Patriotas de Boyacá.

De hecho, lloró al conocer la lamentable noticia, según se escuchó en un audio suyo enviado a los jugadores del plantel ‘embajador’.

Fue por ello que Mateo Ramírez, hijo de Jhon Mario y nuevo jugador de Patriotas, no aguantó la escena y explotó en redes con un sentido trino.

“Que alguien me diga que esto es una maldita pesadilla, daría mi vida entera porque no me hubieras soltado, mi viejo. Tengo el corazón roto en pedazos”, escribió el joven.