Durante la última semana se habló bastante de qué tan posible es que el volante colombiano Jorman Campuzano deje Boca Juniors para continuar su carrera en Millonarios. El mediocampista le manifestó al club argentino a comienzos de mes que por motivos personales quería regresar a Colombia.

Ante esa situación, recientemente trascendió que el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, quien también estuvo hace años en el club bogotano, estaba haciendo las veces de intermediador para facilitar las negociaciones entre las partes. Este viernes, el técnico Alberto Gamero confirmó que las conversaciones existen y que Campuzano tiene el deseo de jugar en Millonarios, pero que es complicado que se concrete esa posibilidad.

El estratega azul reconoció que la economía del fútbol colombiano dificulta que un equipo como Millonarios pueda satisfacer las pretensiones financieras de un jugador que viene del exterior, y más con el presente de Campuzano. “No hay especulación, yo hablé con él, con Jorman, y está la posibilidad, pero entendemos que es un jugador de alto costo, que viene de Boca y el mercado colombiano de pronto no está para eso. Él quiere, tiene el anhelo y ojalá se pueda dar”, declaró el técnico en la rueda de prensa que ofreció esta mañana.

Sin embargo, Gamero no cerró del todo la puerta a que en los próximos días se puedan destrabar las negociaciones con el volante que ganó notoriedad en el balompié nacional cuando jugó con Atlético Nacional. “Esa posibilidad no la vamos a desechar todavía hasta que no tengamos a todos los jugadores inscritos, es una posibilidad y eso sería bueno”, concluyó el estratega.

Como no se ha definido nada en cuanto al futuro del jugador, el técnico Russo sigue aprovechando a Campuzano y este viernes lo incluyó como titular en el partido que Boca disputó contra Unión, por la primera fecha de la liga argentina.

Lee También

Todavía no se conocen cuáles son las situaciones personales por las que el volante desea regresar a Colombia, en lo que para muchos aficionados y analistas representaría un retroceso para su carrera futbolística.