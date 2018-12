Por un lado, para esta época, los centros comerciales y todos aquellos lugares donde podamos buscar regalos se llenan de cientos de personas que tienen el mismo objetivo de encontrar el regalo ideal.

Por otro parte, hay una ambigüedad: en ocasiones existen tantas opciones que no sabemos que elegir y, en otras, no queda nada que nos guste porque lo mejor ya se lo han llevado.

Adicionalmente, no siempre contamos con el tiempo suficiente para ir a las tiendas y demorarnos horas por los trancones típicos de la época.

Es por esto que Internet aparece como un salvador en esta época. Puede buscar sus regalos desde cualquier parte y pedir que se los lleven directamente a su casa. Así se evitara las multitudes y el tráfico.

Top de los 8 mejores regalos

Si todavía no sabes qué elegir, Amazon realizó una selección de los mejores regalos para que sorprendas a tus seres queridos esta navidad (de todos los precios y para todos los gustos).

Nintendo Switch

Este nintendo hace parte de los videojuegos más vendidos en Amazon. Entonces, ¿por qué no regalarle a sus hijos uno de estos? Su costo es de aproximadamente $300 (cerca de 95.6640 pesos).

El altavoz inteligente de Amazon

Amazon Echo incluye respuesta a preguntas y reproductor de música. El dispositivo responde al nombre de ‘Alexa’. Tiene un costo aproximado de $100 (cerca de 318.880 pesos)

Gorro de lana con bluetooth

Este producto puedes encontrarlo por un valor de $39,99 (aproximadamente 127.520 pesos). De seguro puede ser un excelente regalo para tus sobrinos o algún otro familiar que disfrute los paseos al aire libre.

Maleta antirrobos resistente al agua

En una ciudad con altos índices de inseguridad, como lo es Bogotá, este regalo no le vendría mal a sus familiares o amigos. ¿Qué la hace segura? Las cremalleras están ocultas en la espalda, por lo que los ladrones no podrán abrirla sin que usted se de cuenta. Además, está hecha de un material resistente, el cual no podrán romper. Tiene un costo de $23 (cerca de 73.342 pesos).

Calentadores de mano

¿Qué tal este innovador regalo para un familiar o amigo que sufra a causa del frío capitalino? Cada calentador proporciona hasta 10 horas de calor y vienen 40. Su precio tiene un estimado de $27,55 (87.851 pesos aproximadamente).

Robot que ayuda a limpiar

¿Se imagina la cara de su mamá al recibir un regalo como estos? Los 365 días del año se lo agradecerá. Este robot funciona como una aspiradora, solo que no lo necesitará a usted para hacer su trabajo. Lo único que tiene que hacer es configurarlo desde su celular. Su precio está al rededor de los 248 dólares (790.822 pesos).

Juego de mesa

Este juego es perfecto para pasar tardes en familia muy divertidas. Cuesta $10 (cerca de 31.888 pesos).

Auriculares bluetooth que cancelan el ruido

Estos auriculares permiten reducir los ruidos exteriores: pitos de carros, aviones, gritos. Así, cuando la persona quiera desconectarse del mundo, podrá hacerlo con facilidad. Su valor es de $199 (aproximadamente 634.571 pesos colombianos).

¿Cómo traer a Colombia los regalos que compre?

Para hacer compras internacionales necesita un casillero virtual o, de lo contrario, el envío podría salirle más costoso que el mismo producto.

Este servicio más conocido como ‘Box’, permite que la compañía a la que contrata reciba su compra en alguna dirección de Estados Unidos y se lo envíen a su casa en Colombia.

¿Cómo tener un casillero virtual?

En Colombia, Servientrega ofrece este servicio. Para poder usarlo y traer sus compras al país, ingrese a Servientrega Box y abra su casillero, la inscripción es gratuita.

¿Cómo es el proceso?

Ingrese a Amazon y cree una cuenta. Cuando le soliciten su nombre y apellido, debe poner al final de este su número de casillero y en el espacio de dirección, digite la de Servientrega Box en Miami (tal como aparece en el video anterior) . Al terminar su registro, navegue por la página y agregue lo que desee a su carro de compras. Cuando termine, tramite el pedido. Posteriormente, le llegará a su correo el número de guía de su compra, también denominado tracking code, y el nombre del operador que despachará su envío.

Prealertar sus compras en Servientrega Box hará que su paquete sea identificado y procesado más rápido. Así puede hacerlo:

¿Cuánto cuesta?

Esto depende del tipo de producto y dimensiones. Sin embargo, puede usar el simulador de Servientrega Box para estimar el valor del envío.

Así que si se decide por hacer sus compras navideñas en Amazon, apresúrese para que los regalos le lleguen antes de la Nochebuena.