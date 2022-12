La firma de autos Ferrari, una de las más famosas del mundo, impulsó su campaña de diciembre denominada ‘Keep on dreaming’ –sigue soñando- con el aporte creativo de la agencia global We Are Social.

La agencia encargada del proyecto está bajo la dirección creativa del quindiano Paulo César González, quien además es el primer colombiano en liderar este tipo de estrategias para el ‘Cavallino Rampante’.

El publicista se graduó de la institución universitaria EAM en el 2005, está radicado en Milán, Italia, desde 2018 ocupa la dirección creativa; anteriormente trabajó en Bogotá, exactamente en la Agencia Publicis y tuvo la oportunidad de prepararse en Buenos Aires, Argentina.

Contó su experiencia de estar tan cerca a Ferrari, su estadía en el Viejo Continente y demás.

¿Cómo se da su llegada a Europa?

Antes de desplazarme a territorio europeo, tuve la oportunidad de vivir en Bogotá desde el 2006 y hasta el 2017, trabajé en las

agencias Publicis y Sancho BBDO, esta última la más grande e importante de la capital de la República, para impulsar campañas de grupos empresariales como Éxito y Postobón.

Sobre cómo terminé en Europa y en especial en Italia, llevaba mucho tiempo en Colombia, me casé con una italiana, una razón grande de radicarme en dicho país, pero debo aclarar que quise tener un año sabático, venirme a Italia, aprender el idioma, estudiar y cambiar ciertas rutinas.

Yo había ganado en Bogotá un premio denominado Young Lyons y con este logro se me permitió viajar a Cannes, donde se hace el festival de publicidad más grande del mundo, una experiencia única porque fue mi primera vez en ser parte de este certamen sin tener que pagar un ingreso que es bastante costoso.

Ya dentro, conocí distintas agencias italianas y empecé a hacer contactos. Mi portafolio, gracias al trabajo que había desarrollado en Colombia, les gustó a algunos directores creativos, me dieron la oportunidad de trabajar en una agencia en Roma por 6 meses y luego me di cuenta que el mercado de publicidad más caro está en Milán, logré llegar a We Are Social.

¿Qué tan difícil fue vincularse con We Are Social que labora como agencia de Ferrari?

No sabría contestar, nosotros en We Are Social trabajamos para marcas muy grandes globales italianas y no italianas. Hemos estado con la aerolínea bandera de Italia, la marca de café más importante, trabajamos para Netflix de la parte de esta nación, además de San Pellegrino que es la de agua.

Para alguien que es extranjero, en el sentido que tienes qué comunicarte con una lengua que no es la tuya, vivir en una cultura que no es propia, pero, al mismo tiempo lo que parece complicado me genera una estimulación, soy de la percepción que lo que parece duro es un estimulante.

Eso me pasó cuando vivía en Armenia y tomé la decisión de irme, como un estímulo, me fui directamente a Bogotá y allá trabajé con esa pasión de enfrentarme a lo desconocido para así mejorarme

¿En qué consiste el trabajo que realizan para Ferrari?

Somos el canal social de Ferrari y la verdad es muy especial este trabajo que llevamos a cabo como su agencia, porque se trata de un pequeño documentario de Navidad, cosa que nunca había hecho la firma de autos.

Este año tuvimos una idea buena que se construyó en conjunto con ellos y pudimos sacarla adelante.

Había una idea sencilla, Enzo Ferrari, el fundador de la marca, recibía cartas de todo el mundo, las leía, las respondía y las guardaba en el archivo. Encontramos que dentro de todos esos escritos de niños pedían visitar la fábrica, pero esta era imposible de cumplir, entonces tomamos estas cartas y le escribimos a 3 personas y las invitamos a la fábrica. De ahí buscamos cumplirle el sueño a unos niños que lo tienen de años.

Estos jóvenes de los 80, ahora tienen más de 40 años, casi ese tiempo estuvieron esas cartas ahí. La campaña se puede ver en las redes de Instagram, Facebook de Ferrari.

¿En qué otras campañas pudo desempeñarse?

Estuve en muchas para Netflix en Milán, de la pasta que es un plato muy importante, con el grupo Éxito, Postobón. Se ha hecho bastante, pero aún me falta, buscamos hacer más.

¿Cuál es el secreto para mantenerse en los primeros planos en Europa?

La creatividad colombiana, hoy en día, es apetecida en Europa y todo el mundo, así como hay creativos en nuestro sector que es la publicidad, hay exponentes colombianos en todo el planeta, exitosos y con cargos increíbles como la presidencia de agencias. Se tiene gusto en los grandes países, donde el mercadeo es un sector bastante importante, Colombia es un referente a nivel global.

¿Y el Quindío, cómo se ve llegar a los primeros planos?

Yo soy de Armenia y considero que es una de las ciudades con más potencial creativo en tantas ramas, conozco creativos que realmente son buenos. En el arte distingo a artistas, yo creo que en esta zona de Colombia hay talento, lo que pasa es que hay temor.

Hay creatividad en la música, en la creatividad, en el arte. Creo que tenemos el potencial, pero creo que la gente necesita más de apoyo, de ir más allá a la hora de probar suerte, el salirse de la zona de confort, ponernos un poco incómodos para alcanzar los sueños, yo tengo uno, lo estoy logrando y me siento feliz.

¿En cuál proyecto avanza?

En realidad, trabajo para muchas marcas y eso es lo que me gusta de mi trabajo, que por la mañana puedo estar pensando en una aerolínea y por la tarde para un café.

Hay algunos proyectos que están por salir con la aerolínea de Italia, y otros que se mostrarán más adelante si es posible.