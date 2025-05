Encontrar motos con frenos ABS en Colombia que sean baratas suele parecer una tarea muy complicada, pero todo es cuestión de paciencia para dar con las mejores opciones del mercado y así cumplir el sueño de hacerse de un buen vehículo, sin endeudarse ni sacrificando su seguridad por tratar de dar con una máquina económica que no le certifique que tendrá el respaldo necesario ante un imprevisto.

Lo que sí es más común es dar con motocicletas ‘scooter’ económicas, que, actualmente, vienen hasta con tecnología para cargar los celulares, algo que no es muy normal teniendo en cuenta que no son de gama alta. No obstante, en esta ocasión, Pulzo le pondrá el ojo a esas que no castigan el bolsillo y contienen buenos componentes a la hora de tener que parar de manera planeada o imprevista.

Para sorpresa de varios, hay motos de uso común que tienen frenos ABS y están en un precio cercano a los 5’000.000 de pesos. Acá una lista detallada compartida por la página especializada Mundo Motor:

AKT NKD 125: 5’490.000 pesos.

Yamaha FZ-S FI: 11’700.000 pesos.

TVS Apache RTR 160 4V: 10’390.000 pesos.

Bajaj Pulsar NS160: 10’799.000 pesos.

¿Qué es mejor: una moto con ABS o sin ABS?

El dilema entre elegir una motocicleta con ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) o sin él es crucial para cualquier motociclista, ya que impacta directamente en la seguridad y el rendimiento. Si bien las motos sin ABS pueden ofrecer una sensación de control más pura para pilotos experimentados que confían plenamente en su habilidad para modular el frenado, esta ventaja se desvanece rápidamente en situaciones de emergencia. En el frenado brusco, especialmente sobre superficies resbaladizas, la posibilidad de un bloqueo de rueda y la consecuente pérdida de control son significativamente mayores sin este sistema.

Por otro lado, las motos equipadas con ABS brindan una capa adicional de protección que puede marcar la diferencia entre un susto y un accidente grave. Al prevenir el bloqueo de las ruedas durante una frenada de pánico, el sistema permite al motociclista mantener la dirección y evitar obstáculos, incluso en condiciones adversas. Esta tecnología no solo reduce drásticamente las distancias de frenado en muchas situaciones, sino que también infunde mayor confianza en el piloto, permitiéndole reaccionar de manera más efectiva ante imprevistos en la vía.

¿Qué pasa con las motos que no tengan ABS en Colombia?

La implementación de sistemas de frenos ABS ha sido un tema central en la seguridad vial de Colombia. A partir de ciertas fechas, la normativa exige que las motocicletas nuevas que ingresan al mercado cuenten con esta tecnología. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué sucede con las motos que ya circulan y no poseen ABS? Es crucial entender que la regulación no es retroactiva; es decir, no se exigirá a los propietarios de motos sin ABS que instalen este sistema ni se les prohibirá circular por no tenerlo. La norma se enfoca en la venta de motos nuevas, buscando garantizar que los futuros vehículos incorporen esta mejora de seguridad desde su fabricación.

Aun así, es importante destacar que la ausencia de este sistema en una motocicleta, si bien no implica una sanción legal para los vehículos ya matriculados, sí representa un riesgo mayor en términos de seguridad. En situaciones de frenado de emergencia, el ABS evita que las ruedas se bloqueen, permitiendo al conductor mantener el control y reducir significativamente la distancia de frenado.

