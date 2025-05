Honda siempre se la ha jugado con motos baratas en Colombia. Constantemente es con aquellas de bajo cilindraje, las cuales son usadas para trabajo (mensajería, domicilios o transporte urbano), que suelen crear ingresos para pagar los créditos con los cuales pueden ser adquiridas y que oscilan entre 8’000.000 y 13’000.000 de pesos, una cifra muy común dentro del mercado nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Motos Honda (@motohithonda)

Uno de los modelos más codiciados de esta marca japonesa es la ‘scooter’ o muy conocida ‘señoritera’, debido a que su consumo de gasolina no es muy alto y su mantenimiento no requiere mayor inversión. Además, su diseño es ideal para rodar por la ciudad o en pueblos, siendo un gran aliado para los motociclistas y para aquellos que recién piensan en comprar su primera motocicleta.

(Vea también: La moto más vendida de Colombia se consigue de segunda en $ 1’800.000 (y como nueva))

La ‘scooter’ más barata de Honda es la Dio Led STD 2026, que tiene un precio de 7’500.000 pesos. Esta referencia cuenta con varias características que la hacen muy funcional para las carreteras de Colombia y para distintos oficios. Su cilindraje es de 109,2 centímetros cúbicos y posee las siguientes particularidades:

Arranque eléctrico y de pedal.

Transmisión automática V-Matic.

Luz led de farola y de posición.

Tecnología Het de bajo consumo de combustible.

Seguridad y sistemas de frenos CBS.

Conector de carga 12 V para cargar el celular.

¿Dónde nació la marca Honda?

La historia de Honda se gestó en la mente de un visionario, Soichiro Honda, y encontró su cuna en la vibrante nación de Japón. Lejos de ser un conglomerado global desde sus inicios, la marca dio sus primeros pasos en la ciudad de Hamamatsu, ubicada en la prefectura de Shizuoka. Fue en este entorno, marcado por la posguerra y la necesidad de reinventarse, donde Soichiro Honda fundó el Honda Technical Research Institute en octubre de 1946. Este pequeño instituto fue el caldo de cultivo para lo que pronto se convertiría en un gigante de la movilidad.

En sus albores, el enfoque no estaba en automóviles sofisticados o motocicletas de alta cilindrada, sino en soluciones prácticas y accesibles para una nación en reconstrucción. La visión de Soichiro Honda era clara: utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas. Así, a pesar de que el nombre Honda Motor Co., Ltd. no se adoptaría formalmente hasta 1948, es en ese modesto instituto de Hamamatsu donde reside el verdadero punto de partida de una empresa que revolucionaría la industria automotriz y de las motocicletas a nivel mundial.

Lee También

¿Quién es el dueño actual de Honda?

A pesar de su reconocimiento global y la fuerte presencia de su nombre, una pregunta recurrente que surge entre el público y los analistas es: ¿Quién es el dueño actual de Honda? La respuesta no recae en un único individuo o una familia controladora, como podría pensarse en otras grandes corporaciones. Honda Motor Co., Ltd. opera como una empresa pública, lo que significa que su propiedad está distribuida entre miles de accionistas alrededor del mundo. Desde pequeños inversionistas individuales hasta grandes fondos de inversión institucionales, la estructura de propiedad de Honda refleja la naturaleza de una empresa cotizada en bolsa.

Esta distribución de la propiedad implica que ninguna entidad ejerce un control absoluto sobre la compañía. Las decisiones estratégicas y la dirección general de Honda son determinadas por su junta directiva y equipo ejecutivo, quienes responden ante el conjunto de sus accionistas. Si bien es común que los mayores accionistas institucionales tengan una influencia considerable debido al volumen de sus participaciones, la filosofía de propiedad de Honda se alinea con la de una corporación moderna donde la transparencia y la gobernanza corporativa son pilares fundamentales, garantizando que los intereses de la empresa estén alineados con los de su amplia base de inversionistas.

* Pulzo.com se escribe con Z