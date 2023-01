Este elemento juega un papel fundamental en el rendimiento de su vehículo, ya que hace parte del sistema de combustión y es responsable de la eliminación de la tierra, el polvo y otras impurezas del aire, lo cual garantiza el buen estado de la moto.

Por eso, se debe hacer un mantenimiento adecuado de esta parte para que se pueda tener un rendimiento óptimo del motor y por ende, una vida útil más larga.

¿Qué pasa si el filtro de aire está sucio?

Es una de las principales causas de un mal rendimiento. Las motocicletas empiezan a trabajar con menos potencia y a consumir más combustible porque se restringe el flujo de aire, se reduce la eficiencia del motor, los gases de escape no cumplen con los estándares de emisión y la cámara de combustión no genera la presión adecuada.

También causa averías graves de largo plazo. Si la suciedad se vuelve a la cámara de combustión, puede dañar seriamente las válvulas, los pistones y el motor. Como resultado, la motocicleta puede terminar con problemas mecánicos graves que requieran soluciones costosas.

¿Cómo se limpia el filtro del aire?

Mantenerlo en óptimas condiciones es relativamente fácil y no requiere demasiado tiempo. La limpieza periódica de sus partes garantizará un buen flujo de aire. Esta tarea debe ser parte de su rutina de mantenimiento, incluso si no usa su moto con frecuencia. Asegúrese de revisar el manual del propietario para recibir recomendaciones específicas que se adapten al vehículo que tenga.

Si quiere remover la suciedad que haya acumulado, siga estos sencillos pasos:

1. Desconecte la batería de la moto para deshabilitar el sistema de encendido.

2. Abra el compartimento del filtro de aire, lo encontrará en la parte superior o lateral del depósito de combustible, según la marca y modelo de su vehículo.

3. Sáquelo de la moto con mucho cuidado.

4. Use aire comprimido para quitar el polvo, los depósitos de suciedad y la gravilla.

5. Si su filtro se encuentra muy obstruido, sumérjalo en una mezcla de agua y detergente diluido por al menos 10 minutos.

6. Enjuáguelo en agua tibia para remover todo el jabón.

7. Deje que se seque completamente.

8. Instálelo en la moto.

9. Vuelva a conectar la batería para habilitar el sistema de encendido.

10. Encienda el motor para comprobar que está funcionando correctamente.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Carros, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.