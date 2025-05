Hay unos carros que en Colombia se han posicionado bastante bien porque son híbridos y por eso, a parte de que no tienen pico y placa, funcionan de una forma que ayuda al medio ambiente mientras les ahorra unos cuantos pesos a los conductores.

Una de esos es la Toyota Corolla Cross, una SUV que se ha posicionado de gran manera en Colombia por todas esas características anteriormente mencionadas, pero que con la idea de seguir vendiendo e innovando ahora tendrá unos cambios bastante interesantes.

Así lo dio a conocer la compañía japonesa, la cual sacó a la luz el último modelo que tendrá cambios en su diseño y en algunas características para que funcione mucho mejor.

Entre los cambios más llamativos aparecen, por ejemplo, una renovación en la parrilla frontal, que será tipo panal y ayudará a mejorar la refrigeración del motor. Además, faros LED y una nueva firma luminosa que la hará más llamativa.

Por otro lado, en el sector trasero aparecerán ópticas rediseñadas y un nombre del vehículo en forma de relieve, mientras que las llantas estarán equipadas con un rin 19 con acabado en negro.

Ya en su interior, Toyota renovó la consola central, que ahora incluye un nuevo selector de marchas, portavasos rediseñados y un compartimento específico para celulares. Finalmente, hizo actualizaciones en la carga de los dispositivos móviles, asientos y volante con calefacción y hasta iluminación interna que se puede adaptar teniendo en cuenta el ambiente.

Ahora, para el tema del motor, mantendrá lo que a las personas más les ha gustado, es decir, que es híbrido no enchufable con potencias de 140 y 200 caballos de fuerza.

The Toyota Corolla Cross GR Sport has been confirmed for Australia – with pricing yet to be announced – as part of a range-wide update scheduled to arrive Down Under during the second half of 2025. pic.twitter.com/uWODGb52vr

— Michael (@JaMtoka) May 13, 2025