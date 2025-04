La industria automotriz ha tenido días bastante complicados, pues desde que el presidente Donald Trump anunció toda su jugada arancelaria con respecto a la mayoría de países del mundo, las compañías chinas, japonesas y demás han trabajado en buscar soluciones para contrarrestar las consecuencias que eso implica.

De hecho, marcas como Toyota, Nissan y Honda han sufrido porque sus acciones cayeron considerablemente desde el anuncio del presidente de Estados Unidos, ya que se entiende que el exportar vehículos será una tarea más complicada.

Ahora, teniendo en cuenta esta situación y buscando soluciones, un reciente informe dejó en evidencia que una de las acciones que tomaría Toyota, por ejemplo, sería comenzar a ensamblar camionetas en Sudamérica para que el golpe porcentual no sea tan alto.

Qué camioneta Toyota se fabricaría en Sudamérica

Según un informe del diario japonés Nikkei, en el objetivo de meterse más en el mundo de lo eléctrico entendiendo las dinámicas del mercado y la tendencia que se está presentando actualmente, la idea es que la Toyota Hilux BEV se comience a fabricar y ensamblar en la planta de producción que hay actualmente en Pacheco, Argentina.

Dicha camioneta fue una que se presentó en 2022 y hasta ahora no ha salido al mercado, ya que no es la de la generación de la ‘pick-up’ mediana que está en desarrollo ni tampoco tiene ninguna relación con las otras eléctricas que hay en el mercado.

Cómo va Toyota en el camino a la electrificación

Esto, además de todo lo relacionado con Trump, estaría de la mano con la idea de comenzar a producir más carros eléctricos, ya que si bien esta compañía lidera muchos mercados del mundo con sus camionetas a combustión y hasta las híbridas, como en Colombia con la Corolla Cross, en cuanto a lo eléctrico sigue siendo una participación muy baja.

Por eso mismo es que, según el ya informe mencionado de Nikkei, la idea es tener por lo menos 15 modelos 100 % eléctricos para 2027, con una base de producción que se distribuirá en Japón y China principalmente, pero con una participación importante del Sudeste asiático y América del Sur.

Es más, ya para 2025 la idea de producción incluye en tener al menos 1 millón de carros eléctricos fabricados, lo cual sería un porcentaje muchísimo mayor de lo que se hizo en 2024, pues se entiende la necesidad de ampliar el portafolio justamente para llegar a mercados que cada vez ven lo eléctrico como lo que más se usará en el futuro.

Cuándo se comenzará a fabricar la Toyota Hilux BEV en Argentina

Por lo pronto, al no haber un anuncio oficial por parte de la compañía, no se conoce con exactitud cuándo comenzará la operación, pero se pretende que no pase de este año para hacer las pruebas correspondientes y salir lo más pronto posible al mercado.

Ahora, si esta planta responde de gran manera a las necesidades de la marca y de los clientes, seguramente en el futuro a corto plazo se comiencen a enviar más modelos para que se hagan y se exporten al resto de la región, lo cual haría que los vehículos en Colombia, por ejemplo, salgan considerablemente más económicos.

Cuáles fueron las Toyota más vendidas en Colombia

Cabe destacar que esta marca en el país llama mucho la atención justamente por la calidad y confiabilidad que brinda. Es más, durante 2024 sus vehículos más vendidos en todo el territorio nacional fueron: ​

Toyota Corolla Cross: Con 7.517 unidades matriculadas, este modelo se posicionó como el segundo SUV más vendido en el país, solo por detrás del Mazda CX-30. ​ Toyota Fortuner: Registró 3.571 unidades vendidas, ocupando el cuarto lugar en el ranking de SUVs más vendidos en Colombia durante 2024. ​ Toyota Land Cruiser Prado: Con 2.812 unidades matriculadas, este modelo se ubicó en la décima posición entre los SUVs más vendidos en el país.

Estos modelos destacan por su popularidad y aceptación en el mercado colombiano, reflejando la preferencia de los consumidores por las camionetas de la marca Toyota.​

