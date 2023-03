Migrante mexicano conmovió en redes sociales tras mostrar un reencuentro con sus familiares, aunque este no fue como todos esperarían.

(Lea también: ‘Youtuber’ dice cuál es el peor error de los latinos en EE. UU. al comprar su primer carro)

Diariamente, miles de personas buscan un futuro mejor en otros países, muchos de ellos emigran para tener una vida más estable en términos económicos y de seguridad; sin embargo, dejar a la familia no es fácil y así lo demostró Amely Esquivel al grabar cómo su esposo saludaba a sus familiares que se encontraban al otro lado de un río, el cual no podían cruzar porque hace parte de una frontera entre dos países.

“La distancia que solo impide los abrazos, pero no los sentimientos”, escribió la joven en el ‘post’, mientras se veía a un hombre en video llamada y con la mano saludando a las personas que se encontraban en la otra orilla del río Bravo, frontera entre Estados Unidos y México .

(Vea también: Las claves que pocos conocen para no pasar un susto en aeropuertos de Estados Unidos)

En la grabación se puede ver como de lado y lado se saludaban los presentes, mientras que a través de la videollamada los seres queridos que se encontraban en México, enviaban abrazos y buenos deseos a la pareja para que pudiera cumplir su ‘sueño americano’. El clip se hizo viral acumulando más de 6,4 millones de vistas y más de 520 mil ‘likes’.

“Tan cerca pero tan lejos”, “Yo me lanzo nadando Ni modo no podría contenerme”, “Se me hizo un nudo en la garganta! Dios permita que pronto estén juntos”, “es muy difícil cuando uno está lejos de casa”, “Dichosos yo ni siquiera puedo ver así a mi madre”, fueron algunos de los comentarios de internautas.