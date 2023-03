Un vuelo es considerado largo cuando dura 8 horas o más, tiempo en el que se pueden hacer muchas actividades pero hay un punto en el que la incomodidad se vuelve una constante entre los pasajeros. Por eso, hay recomendaciones importantes para seguir en un trayecto así. Por ejemplo, Stamps of pam explica que es buena idea ir en la ventana, comer bien antes de arrancar y llevar buen entretenimiento propio…

Sin embargo, no son las únicas opciones. Con 24 años de experiencia siendo auxiliar de vuelo, Kris Major compartió su experiencia para saber cuales son los trucos más frecuentes que se pueden aplicar para tener la mejor vivencia en un trayecto largo a bordo de un avión.

Major, en diálogo con CNN Travel, contestó varias preguntas de viajeros.

El ayudante de vuelo explicó que lo primero que recomienda hacer es dormir, argumentando que “los viajeros más experimentados, después del despegue, ya se han tapado y están dormidos, así después tienen energía y no se ven malhumorados por la duración del vuelo”.

Con respecto al tema de la alimentación, se recomienda consumir algo que no sea muy pesado antes de ingresar al avión ya que, según explicó el azafato, la mayoría de aerolíneas no planifican su vuelo en función a la comida, por lo que se podría demorar mucho en servirse luego del despegue del avión.

Finalmente, con respecto a viajar con niños, Major afirmó que si el papá va tenso o de mal humor, eso mismo va a sentir el hijo y el viaje para todos va a ser un problema. En cambio, si el papá va tranquilo y disfrutando el viaje, así mismo irá el niño. Además, sugiere llevar juguetes, libros de actividades o algo con lo que se pueda distraer mientras pasa el tiempo de vuelo.

¿Qué hacer en el tiempo libre?

Con los espacios reducidos dentro del avión es complicado encontrar una posición cómoda. Ante esto, Major aseguró que es válido encontrar la manera de pasar mejor el rato siempre y cuando no se moleste a otros pasajeros. “Muévete en el asiento, mueve las piernas, haz lo que te salga natural: haz fluir la sangre si es lo que necesitas”, dijo el estadounidense.

Sobre la controversia de quitarse los zapatos, el asistente de vuelo aseguró que los propios miembros de la tripulación siguen esta práctica. Lo único que hay que cuidar es tener el aseo suficiente para que no huelan mal, además también es importante no sacarlos al pasillo para no incomodar al resto de pasajeros o a la tripulación.

Para concluir, el último consejo fue acerca del entretenimiento, en que se sugiere que cada viajero cargue con una tableta y sus propios contenidos descargados y listos para verlos.