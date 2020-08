green

La experta le aseguró al medio en la pasada edición, que protagonizó la modelo Natalia París y su hija Mariana Correa, que es falso que la cerveza sin alcohol no active el aumento de peso en el consumidor.

Con el mito resuelto, la entrenadora recordó que en las etiquetas de este tipo de productos aparece su contenido calórico y que el azúcar no es el único producto que contiene calorías.

Macher agregó al impreso que en una cerveza de esta clase hay de 50 a 70 calorías, que se deben sumar al total de las consumidas diariamente y balancear con lo que debería necesitar el organismo.

Cabe mencionar que el consumo esporádico de estas bebidas no provoca daños en el organismo, es la “ingesta excesiva” lo que estimula el aumento de peso; también afecta que la persona no se ejercite y no mantenga buenos hábitos alimenticios.

En la charla con el medio, la también nutricionista aprovechó para aclarar qué tan cierto es que comer frutas ayuda a subir de peso.