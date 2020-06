De acuerdo con la revista especializada Gastroenterology, donde se publicó la investigación, esto servirá para hacer un diagnóstico más temprano y el tratamiento más rápido de la enfermedad.

La pancreatitis aguda, según la misma revista, es una inflamación del páncreas. Cuyo principal síntoma es dolor en la zona central superior del abdomen, acompañado de diarrea y vómitos.

Los investigadores de la Unidad de Páncreas del hospital de la Universidad de Liverpool, desde que comenzó la pandemia, encontraron en pacientes de pancreatitis aguda y coronavirus otros inusuales síntomas.

Específicamente, identificaron en hombres jóvenes con sobrepeso inflamación y evidencia de alto contenido de azúcar y grasa en el torrente sanguíneo, síntomas que no son característicos de la pancreatitis aguda típica, detalla Gastroenterology.

Christopher Halloran, uno de los autores del estudio y que habló con la revista especializada, explicó que su investigación “destaca los primeros signos de pancreatitis aguda que no se han reconocido antes de la pandemia”.

