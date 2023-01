Es un trastorno del desarrollo caracterizado por un patrón único de comportamiento social, interacciones verbales y actividades relacionadas con el lenguaje. Las personas que lo padecen tienen dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás, pero también poseen una gran cantidad de habilidades en el área de la memoria, la lógica, entre otros.

¿Qué síntomas tiene una persona con Asperger?

Getty.

Los individuos que tienen este síndrome desarrollan una fijación extrema por un tema o actividad en específico, por ejemplo, una materia escolar, un deporte o una actividad artística. Estos intereses pueden convertirse en obsesiones e incluso llevarlos a tener comportamientos repetitivos.

También pueden tener dificultades para comprender los lenguajes sociales, lo que puede hacer que se sientan aislados o excluidos en situaciones sociales. Esto se debe a que tienen dificultades para entender el lenguaje no verbal y para expresar sus propios sentimientos a través de palabras.

Además, algunos tienden a desarrollar patrones repetitivos en el comportamiento como movimientos constantes de las manos o ruidos y pueden tener dificultades para adaptarse a los cambios.

(Vea también: Diga adiós a los cigarrillos: beneficios y recomendaciones, según expertos)

Sin embargo, los signos son variados, por lo que pueden ser difíciles de detectar. Si sospecha que su hijo o alguien cercano a usted puede tener la condición, es importante consultar a un profesional de salud para obtener un diagnóstico. Con el tratamiento adecuado, las personas con Asperger pueden llevar vidas saludables y productivas.

¿Cómo ayudar a una persona con Asperger?

Getty.

Para ayudarlos mejorar su comunicación y sus habilidades sociales, se recomienda la terapia conductual. Esta terapia los ayuda a aprender a identificar y expresar sus sentimientos y emociones, así como a comprender mejor el lenguaje no verbal y las señales sociales.

También es importante que reciban el apoyo y entendimiento adecuados para que puedan llevar una vida feliz, productiva y gratificante, pues la comprensión de los síntomas por parte de la familia y los amigos puede ayudar a las personas a aprender a manejar mejor las dificultades que afronten y a encontrar su lugar en el mundo.

Famosos que tienen el síndrome de Asperger

1. Dan Aykroyd: actor de Hollywood, conocido por sus papeles en películas como The Blues Brothers, Ghostbusters y Dragnet.

2. Daryl Hannah: actriz de Hollywood, famosa por sus papeles en Blade Runner, Splash y Kill Bill.

3. Shonda Rhimes: productora, guionista y creadora de la popular serie de televisión Grey’s Anatomy.

4. Susan Boyle: cantante británica, famosa por su aparición en el programa de talentos Britain’s Got Talent.

5. John Elder Robison: escritor y activista, conocido por su libro Look Me in the Eye, que relata su vida con el síndrome de Asperger.

6. Dan Harmon: comediante, guionista y productor, famoso por su trabajo en la serie Community.

Lee También

7. Temple Grandin: doctora en ciencias animal, autora de best-sellers y activista.

8. Adam Young: cantante, compositor y productor musical, creador del exitoso proyecto Owl City.

9. Michael John Carley: escritor, educador y activista, autor de libros sobre vivir con el síndrome de Asperger.

10. Craig Nicholls: cantante, compositor y guitarrista, conocido por su trabajo con el grupo de rock australiano The Vines.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Bienestar, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.