En medio de un juego de pickleball (parecido al tenis), el estadounidense Joel Hentrich terminó en el hospital luego de mover bruscamente su cuello para seguir la dirección de la pelota.

Según medios locales el hombre de 35 años experimentó un intenso dolor de cabeza, después de sentir un fuerte crujido en la parte superior de su cabeza, para luego sufrir vértigo y perder la movilidad.

Tras el decaimiento de salud amigos de Joel lo trasladaron a un hospital de Misuri en Estados Unidos. Al llegar al centro médico una enfermera le dijo que debía esperar, pero por fortuna el hombre logró comentarle sus síntomas a otra enfermera, afirmando que había presentado dolor de cabeza, náuseas y un vomito ‘violento’, además de un hormigueo en la parte izquierda de su cuerpo.



Fue en este momento que la enfermera sospechó que el diagnóstico era un accidente cardiovascular (ACV), así que le hicieron una tomografía y una resonancia magnética.

Los resultados mostraron que el fuerte movimiento le había causado un daño grave en su arteria, provocándole no uno sino tres accidentes cerebrovasculares o mayor conocido como derrame cerebral en la parte inferior de su cerebro.

Joel no pudo caminar durante dos días, pero poco a poco fue recuperando su movilidad, mientras que aseguró “Si esa segunda enfermera no me hubiera tomado en serio y me hubiera dejado esperando, no tengo ninguna duda de que, como mínimo, tendría algún tipo de discapacidad permanente en el equilibrio y la coordinación”.