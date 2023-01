Una pareja celebro la revelación del género de su bebé, sin embargo, el festejo no salió como esperaban ya que la futura madre se olvidó de un pequeño detalle.

La llegada de un bebé es motivo de celebración, por esto, se ha vuelto tendencia no sólo celebrar el ‘baby shower’ si no también la revelación del género, donde los colores azul o rosado resaltan en bombas, confeti o velas de colores.

Recientemente una pareja de Reino Unido se hizo viral mientras disfrutaban de la celebración de revelación, Jenna Cowan junto a su pareja hicieron explotar un tubo de confeti que reveló que tendrían una niña, sin embargo, el padre no pudo reaccionar a la noticia e incluso se veía algo desconcertado.

No obstante, aunque muchos pensarían que el color rosa decepcionó al futuro padre, lo cierto es que el novio de Jenna aún no sabía de qué color era el confeti, ya que es daltónico.

El clip se hizo viral con más de 2.5 millones de vistas y 292 mil likes, por supuesto los comentarios no se hicieron esperar, donde muchos internautas celebraron a la pareja “Teniendo en cuenta que no podía ver el color de su cara, dice que no le importaba si era rosa o azul”, “Recuerdo que le envié a mi padre, que es daltónico, mi foto de revelación de género que era huellas de manos en pintura y me dijo ‘oh encantador… ¿qué es?”, “Siento que ese minuto de no saber que su rostro cambió hizo que este video fuera mucho más hermoso”.