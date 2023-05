Cuando se trata de cuidado de mascotas, muchas veces los dueños se enfocan en aspectos como la alimentación, el ejercicio y las visitas al veterinario, pero a menudo descuidan una parte crucial de la salud de los gatos: su higiene dental.

Cepillar los dientes de los felinos es una actividad importante que puede ayudar a prevenir problemas dentales y promover una vida más saludable para estos animales.

¿Por qué se deben cepillar los dientes de los gatos?

Getty.

Al igual que los seres humanos, los gatos pueden desarrollar problemas dentales por la acumulación de placa y sarro, como enfermedades en las encías e incluso la pérdida de los dientes.

Estos padecimientos no solo causan dolor e incomodidad en los gatos, sino que también pueden tener un impacto negativo en su salud general y llevarlos a problemas más graves, como infecciones sistémicas.

¿Cómo cepillar los dientes de los gatos?

Esta tarea puede parecer desafiante y por eso aquí le vamos a compartir algunos consejos para hacerlo de manera segura y efectiva.

Getty.

1. Es importante presentarles el cepillo de forma gradual para que se acostumbren a la idea, aunque debe empezar tocándoles suavemente sus labios y encías con sus dedos para familiarizarlos con el contacto.

2. Utilice implementos que estén específicamente diseñados para gatos y evite los productos destinados a humanos, ya que pueden contener ingredientes tóxicos para los animales.

3. Cuando comience a cepillar, haga movimientos suaves y lentos para que no le cause estrés o incomodidad y no olvide las superficies exteriores e interiores de los dientes.

4. A medida de que haga esta actividad, ofrézcale elogios y recompensas en forma de golosinas o caricias. Esto ayudará a asociar la experiencia con algo positivo y fomentará una actitud cooperativa en futuras sesiones.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Mascotas, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.