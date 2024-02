UNO es uno de los juegos de mesa más populares entre amigos y familias de diferentes países alrededor del mundo. Desde su lanzamiento en 1992 por la empresa Mattel, no ha dejado de ser uno de los más destacados.

Este juego, consiste en un conjunto de cartas con números y colores variados, donde el objetivo es ser el primer jugador en quedarse sin cartas, debiendo gritar “UNO” al jugar la última carta.

A pesar de estas reglas básicas, es común que cada grupo de jugadores adapte el juego a sus preferencias, estableciendo lo que se conoce como “reglas de la casa”, según la dinámica y los acuerdos entre los participantes.

Dentro del juego, existen cartas diseñadas para defenderse de los oponentes, como aquellas que hacen perder turnos, cambiar el orden del juego o el color de las cartas.

Sin embargo, una de las dudas más consultadas y más debatidas se refiere al uso de las cartas +2 y +4, las cuales permiten robar dos o cuatro cartas, respectivamente.

Algunos jugadores han argumentado que emplean estas cartas de manera estratégica para evitar acumular más cartas y dificultar el turno del siguiente jugador.

Esta estrategia ha generado confusión entre los jugadores de UNO, ya que muchos optan por responder a una carta +2 o +4 con una carta del mismo tipo, con el fin de aumentar la penalización para el siguiente participante, lo que lleva a acumular un mayor número de cartas para el jugador afectado.

The rumors are true. You cannot 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘭𝘺 stack a Draw 2 on a Draw 2. https://t.co/ZrTfsR50Km

Por su parte, un usuario de la red social X decidió preguntar a la cuenta oficial de UNO:

Frente a esta pregunta, desde la cuenta oficial de la red social ‘X’, los creadores dijeron que:

De la misma manera, a raíz de otra consulta por parte de un usuario, los creadores de UNO, relevaron que no solo no se puede usar un +2 con un +2, tampoco se puede utilizar esta estrategia con un +4 y que, quien toma las 4 cartas también debe perder su turno:

Imagine stacking with a Draw 10? Now you don’t have to with UNO Show ‘Em No Mercy. pic.twitter.com/LT56ARbux8

— UNO (@realUNOgame) November 29, 2023