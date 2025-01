Hace algunos años, las comunidades de jubilados eran sinónimo de tranquilidad, rutina y, en ocasiones, de monotonía. Sin embargo, esta imagen de ancianos descansando en su sillón frente al televisor ha quedado atrás para muchos mayores de 55 años, quienes en Europa y otras partes del mundo están viviendo una segunda juventud, llena de diversión y fiesta.

Así lo refleja el auge de comunidades como ‘Latitude Margaritaville’ en Estados Unidos, donde personas de la tercera edad disfrutan de actividades tan vibrantes como cualquier joven.

“Hubo una fiesta de togas el fin de semana pasado. Había una banda en vivo y fue un alboroto”, comenta Lynette, una residente de la comunidad, revelando una faceta completamente diferente de la vejez.

El cambio no es solo cultural. Según la experta Janie Steckenrider, los adultos mayores de hoy son más activos que nunca, no solo en términos de socialización, sino también en lo que respecta a sus hábitos de vida. Mientras que los jóvenes de hoy se inclinan hacia tecnologías avanzadas, los mayores de 55, que vivieron la época del rock and roll y las fiestas, parecen estar retomando estos estilos de vida, sin importar los años que hayan pasado.

En Europa, especialmente en Gran Bretaña, una de cada cinco personas mayores de 55 años está buscando una forma de divertirse, y muchos de ellos lo hacen a través de actividades recreativas, como las fiestas y el consumo de alcohol.

El fenómeno es tan grande que los llamados ‘Baby Boomers’ o ‘Generación X’ han comenzado a ser considerados como una “nueva generación problemática”, no por sus hábitos, sino por la forma en que se están reinventando.

De hecho, las estadísticas de consumo de alcohol en países como Estados Unidos y Australia reflejan este cambio de mentalidad. Según una encuesta de Gallup, entre 2022 y 2023, el consumo de alcohol en los estadounidenses de 18 a 34 años disminuyó, mientras que entre los mayores de 55 años creció de manera significativa.

En Australia, incluso, los adultos mayores están protagonizando un aumento preocupante en el consumo riesgoso de alcohol, según datos de la ‘Alcohol and Drug Foundation’.

Aunque esta segunda juventud parece ser un signo de vitalidad, algunos expertos, como el Instituto Nacional de Abuso del Alcohol y Alcoholismo en Estados Unidos (NIAAA por sus siglas en inglés), advierten que las fiestas y el consumo excesivo de alcohol podrían tener repercusiones negativas para la salud de los mayores.

Las consecuencias de estos nuevos hábitos podrían incluir desde enfermedades hasta problemas relacionados con el envejecimiento, algo que, sin duda, es motivo de preocupación tanto en Europa como en otras partes del mundo.

Sin embargo, no se puede negar que el deseo de seguir viviendo al máximo y disfrutar de la vida es una de las características más notables de esta generación. Y si bien el cuerpo pueda no ser el mismo que hace años, el espíritu sigue siendo joven y con ganas de fiesta.

