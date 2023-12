El aeropuerto El Dorado de Bogotá ha sido noticia durante los últimos días, debido a la cantidad de personas provenientes de África que se encuentran allí, quienes llegaron desde vuelos de Turquía y tienen como destino final Estados Unidos.

Sin embargo, ahora se conoció una nueva historia que tiene como protagonista a Augusto, de 70 años de edad, quien desde hace más de cinco meses le ha tocado pasar sus noches en ese lugar junto a su madre, que tiene 90 años.

Tal como dio a conocer el canal RCN, hace unos años el hombre y su mamá, Beatriz, vivían en arriendo en la zona de Cedritos en la ciudad de Bogotá, pero Augusto metió 600 millones de pesos en un negocio de vehículos de carga y su plata desapareció, por lo que se quebraron y al no poder pagar el arriendo, quedaron en la calle y el aeropuerto ha sido su refugio en las noches.

“Nosotros salimos todas las mañanas a buscar dónde bañarnos y algo de comida en Chapinero, más o menos, pero ha sido una situación muy difícil. Como a las 5:30 o 7:00 de la noche llegamos acá y nos hacemos siempre en este sitio para descansar un poco“, dijo el hombre en diálogo con el medio.

Esto les ha traído importantes problemas de salud, ya que al dormir sentados durante tanto tiempo, los pies se les ha inflamado, los músculos les duele y los problemas en la espalda se han hecho evidentes.

Augusto manifestó que esta situación ha sido tan complicada, que su madre le pide desesperada que la saque de esa situación y él, incluso, ha pensado hasta en quitarse la vida.

“Hemos tenido muchos altibajos, hay momentos en que ella se desespera y me dice: ‘Sáqueme de esto, por favor’”, dijo el hombre.

Por otro lado, Augusto aseguró que no van a hogares de paso porque el entorno allí es muy complicado y, sobre por qué no deja a su mamá en un hogar geriátrico mientras él busca un empleo o una fuente económica, Augusto explicó: “Ella me dice que si la dejo en un sitio de esos, prácticamente se muere. Además, yo soy hijo único y por eso tengo que cuidarla, porque mi papá murió muy joven, cuando apenas tenía 42 años”.

Finalmente, el hombre pidió ayuda para encontrar un trabajo, ya que tiene experiencia manejando empresas, en la vía jurídica y llevando a cabo proyectos económicos, pero explicó que es muy complicado porque “nadie quiere a un viejo de 70 años, así esté lleno de vitalidad”.

Por lo pronto, las autoridades del aeropuerto no se han pronunciado al respecto y no se sabe si pasará algo con respecto a si los dejen seguir en esa zona luego de que se dio a conocer la historia.

