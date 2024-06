Mientras que miles de usuarios en Colombia andan en vilo por su EPS, un experto en la salud pública por el consumo del agua puso sobre la mesa un delicado riesgo que hay alrededor de ella.

¿Qué son microplásticos?

Diminutas partículas que pueden tener un tamaño menor a 5 milímetros, denominadas microplásticos, podrían estar en este líquido. Estas surgen a partir de la degradación de productos plásticos más grandes como bolsas, botellas y redes de pesca.

Así lo indica un comunicado de Culligan, multinacional especializada en soluciones de tratamiento de agua, con lo que plantea ese problema en el agua y lo suma a las preocupaciones por el racionamiento en Bogotá ya existentes.

“Estudios recientes han detectado microplásticos en una variedad de fuentes de agua potable en todo el mundo, sin mencionar los contenidos en los envases plásticos de un solo uso”, indicó el documento, que agregó que estos “se han encontrado en diversos ecosistemas acuáticos, desde ríos, lagos y hasta los océanos más profundos”.

De hecho, de hecho, el texto señala que una investigación hecha bajo el encargo de WWF y ejecutada por la Universidad de Newcastle (Australia) reveló que en solo una semana se consumen casi 5 gramos de plástico, 21 gramos en un mes, 250 gramos en un año y hasta 20 kilogramos durante la vida.

¿Qué problema tiene el agua de Colombia para consumirla?

El eventual consumo de microplásticos en el consumo del agua sería un inconveniente del que no escapan los acueductos colombianos, según los especialistas, que consideran que este líquido no sería tan beneficioso para la salud si no está purificada, a pesar de que sea potable.

“En Colombia actualmente se consume agua potable más no purificada. Esto quiere decir que el acueducto de cada una de las ciudades garantiza que está dentro de los estándares donde el ser humano puede tomar el agua y no nos va a causar una enfermedad grave, pero sí puede generar una enfermedad”, afirmó Rodrigo Serres, director de Culligan para Latam.

Esa empresa es una de las que, asegura, tienen la tecnología de sistemas de purificación del agua al 99,9999 por ciento, con lo que dicen que eliminan virus, bacterias e incluso microplástico de manera eficaz.

¿Qué puede pasar por consumo de agua con microplástico en Colombia?

Los expertos reconocen que, si bien el cuerpo humano puede expulsar algunas partículas, otras pueden acumularse en los tejidos y causar impactos en la salud como la posible inflamación y daño a las células del tracto gastrointestinal.

Además, indican que los microplásticos pueden transportar contaminantes químicos, exponiendo a los humanos a sustancias tóxicas como pesticidas y metales pesados. Asimismo, existe la posibilidad de que se afecte la composición del microbioma intestinal, contribuyendo a desequilibrios asociados con diversas enfermedades.

