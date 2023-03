En muchas ocasiones, al momento de comparar un par de zapatillas o alguna prenda de vestir, estas vienen con una pequeña bolsa blanca en su interior, que contiene gel de sílice. Cientos de personas desconocen la finalidad de este y, aquí, le contamos todo sobre el producto.

Y es que aunque puede resultar siendo un detalle sin importancia, pues muchos optan por ignorarlo o desecharlo, en realidad su valor es muy útil. El producto tiene gran poder de absorción y combate contra la humedad, al punto de reducirla hasta en un 40 %.

Las bolsas de gel de sílice o silicagel se empezaron a popularizar desde 1940, durante la Primera Guerra Mundial y eran usadas en las máscaras antigás para reducir los gases y vapores.

¿Para que sirven las bolsas que vienen en los zapatos?

Como se mencionó anteriormente, es un gran aliado contra la humedad, pues debido al material de la ropa o zapatos, estos pueden estar expuestos a una gran cantidad de vapor de agua que hay en el aire, deteriorando, o en el peor de los casos, dañando por completo el producto que adquirió.

¿Cómo usar las bolsas de gel de sílice?

Por ejemplo, en caso de que su teléfono móvil haya caído al agua, estas bolsan podrían salvarlo. Lo primero es secar el celular y, posteriormente, guardarlo entre una bolsa hermética junto con con el gel de sílice, este absorbera la humedad.

Igualmente, si tiene una caja de herramientas que usa poco y está expuesta a diferentes temperaturas, es vital, para su cuidado, que en esta incluya unas cuantas bolsas de silicagel, que ayudará a la conservación y evitará que las piezas metálicas se oxiden.

Incluso y más allá de los cuidados que brinda a las prendas de vestir, zapatos y carteras, también pueden conservar viejas fotografías, ya que evita también que estas se llenen de hongos con el paso del tiempo.

¿Son tóxicas las bolsas de sílice?

A pesar de que este producto no es tóxico ni inflamable, no se recomienda ser ingerido, ya que no es un alimento y puede provocar riesgo de asfixia. Sin embargo, hay casos en el que añaden clorulo de cobalto, un químico que sí resulta ser perjudicial para la salud.