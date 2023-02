Este 14 de febrero se celebra el día de San Valentín en varias partes del mundo. Si bien, es un festejo propio en Estados Unidos, algunos países latinoamericanos han adoptado la tradición de que los enamorados tengan un día espacial al año para ellos. Hay muchas formas de festejar en pareja como regalos, salidas, una noche junto o simplemente dedicando una canción.

(Vea también: “Lo que importa es la voz”: fans de Don Omar, a ‘haters’ por sus “kilitos de más”)

Por otro lado, ‘Nea’ es término propio de la cultura paisa que deriva de la palabra fuerte. Inicialmente fue un término despectivo que iba dirigido a personas marginales con un argot, y una indumentaria propia de los barrios periféricos de Medellín.

Poco a poco el termino ha ido perdiendo esa connotación peyorativa y se ha ido regando en el dialecto de la ciudad, sobre todo de los jóvenes, que hoy podría ser un equivalente a la palabra “parce”. Los artistas actuales del reguetón paisa, que ha tenido un auge mundial, lo han tomado como una estética y narrativa para crear su música.

Es por tal razón, que hicimos este top 5 de las mejores canciones neas para dedicar este 14 de febrero.

5. ‘Niña de mis sueños’ – Ryan Castro y Blessd

Dos de los artistas más ‘neas’ hacen parte de esta canción. Ellos se autodenominan como ‘El cantante del ghetto’ y ‘Bendito’. En esta historia hablan de una mujer que tiene sonrisa natural, cuerpo bronceado y caribeño. Dicen que es una mezcla entre Sara y Jessica Cediel, y por tal razón es ‘la niña de mi sueño’.

Una canción que, si bien, no especifica en la historia si el narrador la pudo conquistar o no, destaca las características de una hermosa mujer por la cual hace que sea dedicarle en esta fecha. Por otra parte, la canción cuenta con más de 25 millones de ‘streams’ en Spotify.

4. ‘Monumento Remix’- Ryan Castro, Andy Rivera, Ñejo

Esta vez repite ‘el cantante del ghetto’, acompañado de Andy Rivera y Ñejo. En esta canción destaca el cuerpo femenino, puesto que lo compara con un monumento. También cuenta la impresión que tuvo el narrador al conocer a la chica y hace referencia en que fue amor a primera vista. El tema atractivo alcanza los 23 millones de ‘streams’ en Spotify.

3. ‘Qué duro’ – Blessd

El ‘Bendito’ repite con esta canción que refleja el estilo rudo y atractivo del artista. La historia habla de un momento de intimidad en el que el narrador recuerda todo el tiempo lo bien que la pasa con esa mujer. El tema hace parte del álbum ‘Siempre Blessd’ ya supera los 20 millones de ‘streams’ en Spotify.

(Lea también: Karol G tuvo su primer estreno musical de 2023 por lo alto; con artista de lujo invitado)

2. ‘Cairo’ – Karol G y Ovy On The Drums

La producción de este tema está a cargo del antioqueño Ovy On The Drums y la voz de ‘La Bichota’ que narra la historia de un hombre mujeriego que conoció, pero ella está segura de que eso no será un problema. Dice que no está enamorada, pero le falta poquito. La canción de más de 130 millones de ‘streams’ en Spotify cuenta la historia de un enamoramiento.

1. ‘Hey Mor’ – Feid y Ozuna

La historia más top está a cardo del paisa también conocido como ‘Ferxxo’. Es un total éxito con más de 320 millones de ‘streams’ en Spotify. También habla del enamoramiento que está sufriendo un hombre tras estar una noche con una mujer. La historia desarrolla un drama ya que él no ha podido volver a verla.