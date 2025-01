En un mundo donde el amor y las relaciones de pareja parecen ser más complicadas que nunca, muchos buscan respuestas sobre cómo encontrar ese vínculo que perdure a lo largo del tiempo.

Prueba de ello fue la consulta que le hicieron el psicólogo español Adrián Chico, quien se especializó en terapias de pareja y ha tenido casos desde personas que buscan recuperar el amor perdido, hasta quienes desean encontrarlo por primera vez.

Y es que por medio de un video publicado en sus redes, el especialista narró la situación que vivió con una de sus pacientes, quien lo dejó sin palabras y lo llevó a reflexionar profundamente sobre lo que realmente hace que una relación funcione.

“El otro día me quedé en blanco por primera vez en mi vida con una paciente porque no sabía cómo responder a la pregunta que me hizo”, afirmó Adrián Chico, aún asombrado con lo sucedido.

Acto seguido, el también sexólogo explicó qué fue lo que le dijo la joven para dejarlo reflexionando.

“Me dijo: ‘Tú que has visto tantas terapias de pareja y que has estado con tanta gente encontrando el amor o perdiéndolo, ¿habrás descubierto cuál es el secreto más importante para que el amor funcione?’”, fue la consulta que le hizo la paciente.

Según narró Chico, en ese momento no pudo responder, ya que, como él mismo menciona, era una cuestión que requería una reflexión más profunda. Sin embargo, después de varios días de meditar al respecto, el psicólogo compartió su conclusión: el secreto del amor verdadero no radica en encontrar a la ‘persona indicada’, sino en convertirse en la persona adecuada para alguien más.

“El problema es que estamos demasiado centrados en nuestro egocentrismo de encontrar a alguien que llene nuestras necesidades, que nos haga sentir deseados, queridos, que nos quieran”, destacó el terapeuta.

Para él, el verdadero desafío está en aprender a querer a alguien, lo cual es mucho más complicado que simplemente ser querido.

“Aprender a dar amor, a brindar seguridad de manera constante a otra persona, es una tarea mucho más difícil que la que se nos plantea a menudo de encontrar a la persona perfecta. Esto requiere primero aprender a ser amoroso y seguro con uno mismo […]. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿Cómo puedo cuidar a esta persona sin proyectar mis miedos, inseguridades, cicatrices y heridas del pasado?”, reflexionó.

Por último, concluyó: “Querer de verdad a alguien es preocuparse por ser la persona correcta para esa persona. No se trata de hacer todo lo posible para que no te deje, sino de hacer todo lo posible para que su vida sea más bonita, más feliz, de verdad. Las personas que aprenden esto son las que tienen las historias de amor más profundas y duraderas”.

