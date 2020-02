Con una fotografía de la actriz y directora porno Asa Akira, el portal hizo el anuncio en Twitter; allí invitó a sus usuarios a escogerlos para pasar este día, que no todos tienen la oportunidad de celebrar en compañía.

Dentro del mensaje el grande de la industria de cine para adultos le recordó a los seguidores que, aunque en la vida real no podrán estar con Asa, todavía les queda el contenido premium gratis en esta fecha.

Parece que el portal adoptó esta costumbre luego de que notara que justo el 14 de febrero el tráfico en su sitio se reducía significativamente, pues muchos prefieren disfrutar en pareja o irse de fiesta a probar suerte.

Cabe mencionar que el contenido estará disponible solo durante 24 horas, no tendrá ningún costo y tampoco ‘obligarán’ a los usuarios a suscribirse.

I would honestly choose @AsaAkira over anyone for by Valentine's Day Date! Sorry y'all!! At least you'll still have Free Premium 🌹 pic.twitter.com/vtOV3GyY4j

— Pornhub ARIA (@Pornhub) February 4, 2020