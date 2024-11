Innumerables personas, de diferentes culturas y civilizaciones en el mundo, aseguran, al menos una vez en la vida, haber visto un fantasma. Desde sombras que, inexplicablemente, pasan a través de paredes, hasta la aparición de familiares muertos; son muchísimas las maneras en las que se presenta este fenómeno.

De hecho, creer en fantasmas es tan común que, según una encuesta de Ipsos en 2019, cerca del 46 % de todos los estadounidenses, es decir, más de 150 millones de personas, daban fe de la existencia de estos seres paranormales.

¿Qué significa cuando una persona ve fantasmas?

Para el profesor emérito de psicología en la universidad Goldsmiths de Londres, Christopher French, las experiencias de avistamientos de fantasmas son “malinterpretaciones o cosas que tienen una explicación natural”, como le dijo a Live Science.

“Solo porque no puedes pensar en la explicación de algo, no significa que no la haya”, señaló el experto.

Según French, lo que el grueso de la población considera como un fantasma o aparición, no es más que un arsenal de alucinaciones o percepciones de cosas que no están allí; como ocurre con fenómenos como las falsas memorias, que hacen a las personas recordar cosas que no ocurrieron, o la pareidolia, que es la tendencia de ver patrones o rostros en lugares u objetos inanimados.

¿Qué es la parálisis del sueño?

Uno de los fenómenos que se suelen asociar con la experiencia de ver fantasmas es la parálisis del sueño.

De acuerdo con el científico, las personas que experimentan la parálisis del sueño sienten que “su mente está despierta, pero su cuerpo no”, lo que les hace percibir que se encuentran ante alguna presencia malvada.

Si alguna persona llega a sentir este tipo de circunstancia, sin previamente conocer sobre este fenómeno, puede fácilmente considerar que sufrió una experiencia sobrenatural, que suele estar representada a través de una sombra o figura oscura en la esquina de la habitación.

¿Qué dice la ciencia de sentir una presencia?

La BBC menciona que más del 50 % de las personas con parálisis del sueño ha afirmado haber sentido una presencia.

El profesor de psicología e investigador de la universidad de Durham explicó que cuando se cambia lo que esperan los sentidos, en un momento dado, esto puede inducir una alucinación.

Esta lógica, afirma el experto, se aplica a la parálisis del sueño, donde la información habitual sobre nuestros cuerpos y sentidos se interrumpe, haciendo que sintamos que hay algo más con nosotros.

Podemos percibir otra presencia, pero en realidad, somos nosotros mismos, resalta la publicación.

