Todo puede pasar en televisión y aún más cuando se trata de una actividad que se sale de la normalidad. Algunos televidentes se dieron cuenta de un detalle bastante escabroso y en plena transmisión del noticiero Telediario México.

Fantasma captado en noticiero de México

Mientras la presentadora del programa se encontraba dando un detalle importante, la cámara estaba enfocando la mesa, cuando desde la parte de abajo salió una mano sospechosa y que no tenía ningún contexto, a menos de que alguien estuviera allí, lo que parece improbable teniendo en cuenta que solo están los presentadores.

El video se volvió viral en redes sociales y miles de comentarios salieron a flote por parte de los usuarios, asustados, creyendo que en el set había algo sospechoso y paranormal.

De hecho, los mismos presentadores reaccionaron al video cuando lo vieron, sorprendidos y sin poder creer lo que había pasado.

“Si tiene sombra no es un fantasma”, “si tiene sombra no es un fantasma”, “todo mundo dice que un fantasma no tiene sombra, pero están muy equivocados todos, ya que un ente sí tiene la suficiente energía puede mover cosas y levantar cosas muy pesadas además de poder hacer que la energía concentrada muestre que tiene sombra y forma corpórea”, fueron algunos comentarios leídos en TikTok.

El dilema continúa y otros aseguran que tiene una explicación lógica sin tener que llegar al espectro paranormal.

