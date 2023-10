En medio de la emisión de ‘La sala de Laura Acuña‘ de este domingo 22 de octubre la presentadora narró al historia paranormal que vivió al interior del set de grabación de Noticias RCN.

Con Rafa Taibo como invitado, el narrador del famoso programa de historias paranormales ‘Ellos están aquí’, Acuña se sintió en el ambiente perfecto para revelar que en los estudios en donde se graba el noticiero es popular el fantasma de una niña que por lo general se manifiesta queriendo jugar.

La presentadora y empresaria señaló que su anécdota sucedió cuando ella tenía largas jornadas de grabación en el set, pues llegaba a las 3:30 a.m. y se iba a las 10:30 p.m. “Mientras pasaban las dos horas del noticiero, yo hacia titulares y me acostaba en un sofá a esperar. Alrededor solo hay oficinas y papeles y nada más”, narró inicialmente la presentadora, quien rechazó participar en ‘Masterchef’.

Laura Acuña y su historia paranormal en RCN Televisión

Ella contó que se acostó y que en medio del silencio y la soledad de la sala, sintió unos pasos finos y ágiles. De repente, luego del sonido, se levantó y su pelo, que estaba suelto, se agitó de la nada. “Como si hubiera pasado un vientico. Yo no les quiero decir dónde me quedó todo. Yo no pude moverme, quedé petrificada. Cuando tuve la fuerza… quién dijo miedo”, agregó.

Además de contar su anécdota, Acuña dijo que esa fue la última vez que presenció algo así en el canal, puesto que jamás volvió a quedarse sola en algún espacio de grabación de RCN, canal que recientemente habría cancelado un programa.

Por último, procedió a aclarar que dentro de los trabajadores del canal hay un ‘fantasma’ de una niña que ha sido avistado por varios. “A la niña la ha visto todo el planeta. Todo que el que se ha quedado tarde en ese canal. Los celadores la han visto. Ella lo que hace es jugar. Hay papeles en la oficina y de repente se caen. Apaga luces, es una vaina loca y se la pasa por todas partes”, agregó la presentadora.

