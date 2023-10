El Canal RCN se estaba alistando para estrenar su nuevo programa de risas para los fines de semana, ‘Uy, qué video’, que estaría bajo la conducción de los actores Mario Espitia, Valerie Domínguez y Aco Pérez. Sin embargo, hubo cambio de planes y así lo confirmó Carlos Ochoa, experto en entretinimiento colombiano.

Y es que a pesar de que se tenía previsto que el primer capítulo saliera al aire este sábado 21 de octubre, a las 8 de la noche, al parecer, el programa que los televidentes verán será el de ‘El man es Germán’, la serie de televisión que RCN transmite entre semana, en la franja de la tarde.

Por qué ya no transmitirán ‘Uy, qué video’, en RCN

“Chisme de último minuto: cancelado ‘Uy, qué video’, el nuevo programa de RCN“, señaló Ochoa hace pocos instantes, sobre la nueva apuesta de la competencia de Caracol Televisión.

La decisión de que el programa no se vaya emitir llegó desde los directivos del canal, que ya habrían visto el primer capítulo y no los convenció para nada.

“Dicen que les mostraron el primer capítulo, ya editado, de cómo quedó y no les gustó a los directivos de RCN; no habría sido tan atractivo como esperaban”, añadió el periodista, sobre porqué ya no emitirán ‘Uy, qué video’.

Habrían echado de RCN a Valerie Domínguez, Mario Espitia y Aco Pérez

Por otro lado, Ochoa se refirió a Dominguéz, Espitia y Pérez, los presentadores, que, como aseguró el experto en novelas, quedaron muy molestos con la decisión de los directivos.

“Los presentadores quedaron muy molestos porque ya no lo van a emitir y que los sacaron a todos”, sentenció.

Asímismo, contó que el reemplazo de esta emergencia “sería ‘El man es German‘, a parte de darlo entre semana en las tardes, también los fines de semana a las 8 p. m., de 2 horas. ¡Qué locura, ‘Uy, qué video'”.

