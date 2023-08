Como en su niñez tuvo mucho éxito nacional al salir en televisión con el papel de ‘el Tigre’, ‘Chucho’ Forero tuvo una etapa en la que vivió de esa fama, pero también lo llevó por un camino de muchos golpes y aprendizajes.

Así lo recordó en ‘Sí se pued cast’, espacio en el que recordó cómo fue su adolescencia, luego de graba ‘El man es Germán‘, novela que volvió a poner en RCN en su programación.

“Tenía un combo de amigos actores, todos muchos más grandes que yo. Yo era el peladito y el que gestionaba las salidas y demás”, contó el joven que actualmente tiene 27 años.

Crecer en un entorno pesado, con la fama, fiesta y vicios a su alrededor lo hizo madurar rápido y aunque asegura que no lo probó todo, sí se dejó llevar por “el trago y las mujeres”. Según él, validar el colegio 4 horas al día y una emancipación temprana le permitió entrar a un mundo de fiesta que le pegó duro.

“Mis inseguridades las gestionaba en el set y entre en el combo de actores, yo era el menor, el más chiquito (en edad) y bajito (mide 1.68). Veía viejas divinas, modelos”, recuerda sobre esas épocas

De hecho, ese deseo de explorar lo hizo tomar decisiones erradas. “A mí me cogían por allá detrás de cámaras, con extras, era una loquera porque yo crecí en el medio. Mis figuras paternas eran los camarógrafos, los de luces. Yo estaba en medio de los grandes y eso generaba inseguridades con las mujeres“, dice.

Con el pasar del tiempo, las redes sociales empezaron a ser más comunes y él logró por esa vía contactarse con mujeres y tener una vida íntima que lo llevó a terapia cuando tenía unos 20 años, aproximadamente.

“Empezaba yo a sentirme como poderoso. Empecé a volverme loquillo. Fui a terapia por adicción. Me volví loco con las viejas. Yo me pillé que tenía que buscar ayuda cuando se me olvidaba la cantidad de viejas o los días”, recordó.

En este podcast contó toda su historia fuera de la televisión y lo que vivió en esos años luego de la exitosa seria:

‘Chucho’ Forero es actualmente un joven que sigue vinculado a la industria de la televisión, aunque en una de las grabaciones tuvo una delicada situación de salud, pero ha decidido emprender con otros proyectos personales.