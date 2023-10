Este viernes 20 de octubre, en el programa matutino del Canal RCN hablaron con la médium argentina Noelia Pace, quien por estos días se encuentra de gira por Colombia.

Fue en este espacio que el presentador Mauricio Vélez le preguntó a la mujer sobre la alta demanda que debe tener su profesión, poniendo como ejemplo la intriga que a él le genera saber cómo se encuentra su padre, Santiago Vélez, quien falleció en 2021.

“Me imagino que te llaman personas, como en mi caso, que quisieran tener una comunicación con mi papá, preguntarle dos o tres cosas y saber si está bien y si lo estoy haciendo bien para él”, precisó el también actor.

Sin embargo, antes de que Vélez terminara de hacer la pregunta, Noelia lo interrumpió y le comentó que se contactó con su papá, comunicándole que él le tenía una petición.

“Dos cosas. Papá, dice: ‘lo estás haciendo mejor, el número que falta es el 7, y otra cosa más, ya no usas un pañuelo en el saco, te queda mejor, ponte bello'”, dijo la médium.

Ante ello, el presentador no pudo contener las lagrimas y explicó a qué se refería la médium con el pañuelo, recordando que a su padre le gustaba él vistiera objetos que lo hicieran ver ‘elegante’.

“Él siempre usaba un pañuelo. Toda la vida peleamos muchísimo porque quería que yo usara corbata, luego entendió que ya no se usaba corbata y me decía que aunque sea me pusiera un pañuelo“, indicó el presentador.

Cuándo y de qué murió el papá de Mauricio Vélez

El 7 de agosto de 2021, a través de las redes sociales, Mauricio Vélez confirmó el deceso de su padre Santiago Vélez, a quien despidió con unas sentidas palabras.

“Así te voy a recordar siempre . Firme, de frente ganadero, y dándome ejemplo, amando los animales y trabajando de sol a sol con un humor incomparable. Ojalá algún día sea como tú. Te amo, papá, descansa en paz . Gracias”.

Si bien han pasado más de dos años desde que se conoció la muerte del padre de Mauricio Vélez, hasta ahora no se conocen las causas de su fallecimiento, ya que la familia ha sido muy reservada con el tema.

