Mientras el guardia de seguridad hacía su acostumbrado turno de la madrugada y recorría los pasillo del lugar, sintió algunos movimientos extraños que provenían de la puerta principal y que lo inquietaron, al punto de entrar en alerta porque en ese momento se encontraba aparentemente solo en el supermercado.

(Vea también: Joven asegura que la protegió en puente el fantasma de mujer que murió en un atraco)

“Estoy nervioso, asustado. Siempre traigo mi celular a la mano, son las 3:20 de la mañana… Si se fijan, está todo solo, pero ahorita acabo de ver a alguien allá en la entrada de clientes”, dijo Rivera en un video que grabó apenas vivió la experiencia paranormal.

De las imágenes que grabó, el guardia de seguridad tomó una captura de pantalla a una silueta que alcanzó a observar, como dijo anteriormente, cerca a los accesos del supermercado, un hecho que nunca antes había presenciado en el sitio donde lleva varios años laborando.

Ante las dudas de si había sido un momento de sueño o una jugada de su cerebro, Gerardo Rivera sostuvo su cámara por varios segundos y apuntando al pasillo para ver si nuevamente podía ver el espectro, pero no fue así.

Acá, el video que grabó el vigilante del supermercado:

En otra grabación, el guardia de seguridad también escuchó el sonido de un carrito de compras y nuevamente se asustó, por lo que aseguró que nunca más volvería a grabar en horas de la madrugada.

Luego de observar las imágenes, internautas comentaron su opinión de la experiencia paranormal que supuestamente vivió el vigilante en horas de la madrugada del martes 31 de octubre.

Lee También

“En mi experiencia como caza fantasmas y criptozoología, yo digo que no es un fantasma, se ve muy sólido”, “dirán lo que quieran, pero la mirada de el demuestra miedo y preocupación”, “es hasta abajo de la escalera grandota verde, se ve como una cabeza y cuando regresa el celular ya no está, es raro porque es casi el mismo ángulo”, “yo con gusto me quedaría a vigilar toda la tienda la pura verdad soy muy bueno para eso”, fueron varios de los comentarios que surgieron por el video grabado por el vigilante.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.