El comediante conocido como ‘Polilla’, viuda de la ‘Gorda’ Fabiola, conmovió a sus seguidores al aparecer en redes sociales con un disfraz que evocó sentimientos de nostalgia y tristeza.

Aprovechando la temporada de Halloween, Nelson Polanía eligió representar al personaje de ‘tristeza’ de la popular película animada ‘Intensamente’ de Pixar. Este personaje, caracterizado por su melancolía y ternura, fue interpretado de una manera tan emotiva por ‘Polilla’ que logró hacer llorar a más de un seguidor.

En palabras del humorista, contó:

“La tradición de nuestros disfraces, este es un año diferente para mí, en todas las ocasiones tenía la mejor actitud y entusiasmo para hacerlo, me encantan los personajes de películas pero la cómplice de mis locuras no está presente hoy para respaldarme, de igual forma no quise pasar sin compartir con mis compañeros la ocasión y dentro del abanico de posibilidades que nos da un día como hoy, encontré el personaje más acorde a mi momento”.