David Polanía rompió su silencio después de haberse ausentado de la exposición pública en redes sociales y compartió una sentida reflexión sobre el proceso que ha vivido luego de la muerte de su madre, el pasado 19 de septiembre de 2024.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Polanía habló de su decisión de alejarse de las plataformas digitales para centrarse en su sanación personal.

En su mensaje, Polanía expresó lo difícil que ha sido despedirse de su madre, pero encontró consuelo en la escritura, la espiritualidad y el contacto con sus seres queridos.

“He llorado mares, he reído, he atesorado las enseñanzas que ella dejó en este plano y he estado más conectado con mi espiritualidad… he empezado a sanar”, escribió el joven.