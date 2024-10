Por: La Red Viral

En un reciente diálogo con La Red Viral, Luis Colmenares, padre de Luis Andrés, conversó con el presentador Daniel Muñoz y compartió con valentía el profundo dolor y la incesante lucha por la verdad que ha marcado estos 14 años desde la trágica pérdida de su hijo en Bogotá. Colmenares, quien ha sido un incansable defensor de la justicia para Luis Andrés, revela no sólo la dimensión de su luto, sino cómo esta desgarradora experiencia ha ambiado para siempre a su familia.

Papá de Colmenares hizo confesión, tras 14 años de la muerte de su hijo

Luis Colmenares deja claro que “un hijo no reemplaza a otro”. Esta verdad, expresada con una mezcla de resignación y firmeza, da cuenta de la singularidad que cada hijo representa en la vida de un padre. “Cada hijo es distinto, cada hijo tiene un lugar en uno, cada hijo tiene un amor diferente”, afirmó Colmenares. La tragedia, sin embargo, también rompió su hogar, llevando a una separación que marcó otro dolor en su vida.

Hoy, tras rehacer su camino, tiene un hijo de un año con una joven mujer, quien le ha traído una felicidad a medias y una renovada responsabilidad a su vida, aunque el vacío que deja Luis Andrés es irremplazable y perpetuo, una cicatriz que, aunque suavizada por el tiempo y la fe, aún duele profundamente.

La travesía legal que ha acompañado la muerte de Luis Andrés no ha sido fácil ni para Colmenares ni para su familia. “Yo siempre he dicho que esto fue un homicidio, y no tengo duda alguna”, asevera con seguridad. Este convencimiento, fortalecido a lo largo de años de audiencias y de examinar cada prueba y testimonio, ha llevado a Luis Colmenares a reafirmar su convicción de que la justicia colombiana aún tiene una deuda con su hijo.

Luis recuerda las inconsistencias en el proceso judicial, la desaparición de pruebas y las inexplicables omisiones que han marcado la investigación. El vacío de no conocer la verdad completa mantiene la herida abierta en su corazón. “Dicen que la plata lo puede todo, pero la plata no te compra la tranquilidad de la conciencia ni la paz que sólo la verdad y la justicia pueden traer”, afirmó Colmenares.

Colmenares confiesa que cada aniversario de la muerte de su hijo trae consigo una ola de emociones difíciles de manejar, una especie de recordatorio involuntario que él desearía no tuviera que enfrentar. Hoy, aunque las noches sin sueño y los días sombríos han cedido un poco, el vacío de Luis Andrés sigue presente.

Luis Colmenares concluye su conversación en La Red Viral con una promesa contundente: la memoria de Luis Andrés no se desvanecerá hasta que se haga justicia. “Mientras no se diga la verdad de lo que sucedió, nadie podrá descansar en paz, ni ellos Laura Moreno, Jessy Quintero ni nosotros”.

