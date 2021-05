green

Para algunos expertos este fenómeno no solo es lo que sucede a las 3 a.m. o las 3:33 a.m., sino que puede extenderse entre las 3 a.m. y las 5 a.m.

Asimismo, hay quienes suelen asociarlo a simples desvelos o insomnios temporales, mientras otros incluyen explicaciones de lo que pasa en el cuerpo humano a esas horas, especialmente con el sistema inmunológico y los ritmos cardiacos.

Por qué me despierto a las 3 a.m.

Despertarse a las tres de la madrugada es un “problema muy habitual”, que puede ser “muy serio” si sucede con demasiada frecuencia, aseguró Mejor con salud, en un artículo en el que también explicó que todo consiste en un “trastorno”, que está “relacionado con las alteraciones del sueño debidas a la ansiedad”.

“[Es] una reacción de nuestro cerebro a un estado elevado de ansiedad. Podemos sentirlo en un momento puntual o, por lo contrario, puede convertirse en una alteración persistente del sueño que deberíamos empezar a abordar”, agregó la publicación.

Asimismo, el sitio web detalló que parte de esto podría estar conectado con situaciones del día a día, como preocupaciones, estrés, problemas o presiones laborales y emocionales, entre otros, y agregó síntomas o sensaciones que tienen varias de las personas que experimentan este tipo de fenómeno en la madrugada, y que se resumen a continuación:

“Inquietud y desasosiego”.

Taquicardia.

Tener la “sensación de amenaza”.

Imposibilidad de volver a conciliar el sueño y cuando lo logra tiene un sueño “ligero” y amanece cansado.

Crecen “el nerviosismo” y “los pensamientos negativos”.

En parte de los casos, suele pasar “dos veces por semana”.

Adicional a esta explicación de por qué hay personas que se despiertan a las 3 a.m., hay una más, llamada “parálisis del sueño”, de acuerdo con El Mundo de España.

“Se trata de un trastorno que produce una incapacidad transitoria para moverse y hablar —mientras quienes lo padecen están cognitivamente despiertos— que se prolonga entre 20 segundos y dos minutos generando a su paso una enorme sensación de angustia y frustración”, afirmó el diario en una nota en la que combinó explicaciones médicas y paranormales sobre lo que significa despertarse en la madrugada.

Sin embargo, al final concluyó que el fenómeno, más que tener conexión con un tema sobrenatural, está más relación con el ritmo circadiano, el sistema inmune y la baja de defensa que hay en la madrugada, y “la mayor predisposición al miedo que genera la oscuridad”.

¿La parálisis del sueño tiene relación con ‘la hora de los muertos’?

No hay resultados científicos que comprueben esa conexión entre el trastorno y dicha teoría paranormal, informó el medio español, aunque al tiempo añadió una aclaración sobre estudios que hablan de fallecimientos entre las 3 a.m. y las 5 a.m.

Es “el lapso en el que más muertes se suelen registrar”; a esas horas “el cuerpo está más vulnerable a organismos patógenos extraños, como resultado tanto de los ritmos circadianos (los ciclos fisiológicos que experimenta nuestro cuerpo a lo largo del día), como de la mayor exposición de nuestro sistema inmunológico”, puntualizó.

¿Qué son ‘la hora de los muertos’, ‘la hora del diablo’ y ‘la hora de las brujas’?

Algunos explican que las tres son lo mismo, mientras otros hacen diferenciaciones entre una y otra. Por ejemplo, VIX indicó que las 3 a.m. es ‘la hora de las brujas o del demonio’, ya que es la opuesta a la hora en que murió Jesús, las 3 p.m.

“Los seres oscuros tomarían este horario como una manera de burlarse o desafiar a Dios. […] Se dice que en ese momento es cuando más actividad paranormal se registra y los espíritus tienen contacto con el mundo de los vivos. […] Quienes creen en esta teoría aseguran que la energía de estos espíritus —buenos o malos— es tan fuerte, que pueden sacarnos del sueño sin tocarnos o hacer algún ruido, basta con su mirada penetrante para que nuestra mente se ponga alerta y nuestros sentidos adviertan que algo extraño sucede alrededor. […] Esto provocará que te despiertes inmediatamente y no puedas conciliar el sueño de nuevo”, agregó el portal.

Contrario a eso, El Mundo señaló que las 3 a.m. es ‘la hora de los muertos’ y que su relación con que las personas se despierten en ese tiempo está asociada con la cronobiología y la supuesta sensación de que “alguien se sienta sobre su cuerpo o que el colchón se va hundiendo progresivamente”.

Adicionalmente, dice que ‘la hora del diablo’ es a las 3:33, basándose en tesis de la numerología, satánicas o declaraciones del teólogo Jesús González, que en resumen dan a entender que esa es la mitad del que muchos denominan número del diablo, 666, y además es la unión de la hora en que murió Jesús, 3 p.m., y su edad en ese momento, 33 años.

“[De esa unión] obtenemos ‘la hora del diablo’, como también se conoce a este fenómeno. Un razonamiento que parte de la base de que ‘el diablo siempre busca oponerse a Dios y hace todo lo posible para burlarse de sus símbolos, pero a la vez, imitarlos’”, dijo el medio, citando al teólogo.

En lo que sí coinciden ambas publicaciones es en la teoría de los espíritus a esas horas y en no darles credibilidad absoluta a todas estas versiones paranormales. Es más, El Mundo insiste en asociarlo con los temas médicos mencionados antes y con el aumento de miedos que genera la oscuridad en algunas personas, al punto que las hace ver cosas donde no las hay o sentir paranoia.

“Más allá de los argumentos esgrimidos por los que mantienen que es alrededor de las 3:33 cuando el más allá y el más acá entran en contacto, lo cierto es que es por la noche, cuando la ausencia de luz intensifica el resto de nuestros sentidos, cuando se dan las mejores condiciones para desarrollar cualquier tipo de miedo”, aseveró el sitio de España.

Sea cual sea la versión en la que usted crea, recuerde que si es de los que se despierta con frecuencia, no duerme bien, tiene trastornos y problemas de ansiedad o presenta algunas de las sensaciones destacadas en el listado de esta nota, lo recomendable siempre es consultar con expertos para que le ayuden con el tratamiento adecuado.